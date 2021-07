Un troupeau d'éléphants va s'envoler d'Angleterre pour le Kenya

Un troupeau d'éléphants doit quitter un parc animalier du sud de l'Angleterre pour être emmené en avion au Kenya où ils seront réintroduits dans la nature, une opération présentée mardi comme "une première mondiale" par la Fondation Aspinall qui l'organise.

Cette association de conservation dont Carrie Johnson, l'épouse du Premier ministre Boris Johnson, est directrice de la communication, compte emmener l'an prochain treize éléphants du parc animalier Howletts Wild Animal Park, situé dans le Kent, à 7.000 kilomètres de là, dans le sud du Kenya où deux sites sont à l'étude.

La fondation Aspinall souhaite transporter en avion le troupeau, qui pèse au total 25 tonnes, et dont le plus jeune membre, Nguvu, est né en mars 2020.

"Après des années à peser les avantages et les risques, à la Fondation Aspinall, nous avons décidé ce projet sans précédent et cette véritable première mondiale", ont écrit Carrie Symonds et la président de la fondation, Damian Aspinall, dans les colonnes du journal The Sun.

"C'est la première fois qu'un troupeau reproducteur d'éléphants est réintroduit dans la nature", soulignent-ils, une opération qui doit permettre aux pachydermes de bénéficier d'une espérance de vie rallongée et d'un meilleur bien-être, la vie en captivité provoquant stress et dépression chez ces animaux.

L'association explique qu'elle travaillera avec des équipes anti-braconnage pour aider à assurer la survie à long terme du troupeau au Kenya.

"Avec le temps, leurs descendants se compteront par centaines - puis par milliers - et s'intègreront dans un écosystème incomparable qui contribue à stimuler l'économie touristique kenyane.", souligne le duo, espérant que cela constitue une "étape révolutionnaire pour ce pays et pour le mouvement de conservation de la nature."

La fondation Aspinall a déjà réintroduit des animaux nés en captivité dans leurs habitats naturels tels que des gorilles, des rhinocéros noirs, des gibbons cendrés ou des bisons d'Europe.