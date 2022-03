Un tueur "impitoyable" de sans-abri recherché à New York et Washington

Les polices de New York et Washington recherchaient lundi un homme soupçonné d'avoir mené une série d'attaques à l'arme à feu sur des sans-abris, dont deux ont été tués dans leur sommeil.

"Un tueur impitoyable est en liberté, mais nous allons l'arrêter et le mettre en prison", ont déclaré les maires démocrates des deux métropoles, en appelant les sans domicile fixe à rejoindre des refuges en attendant son interpellation.

Nos populations "sont bouleversées par ces crimes horribles commis par un individu qui vise les plus vulnérables de nos résidents", ont ajouté les édiles de New York, Eric Adams, et Washington, Muriel Bowser, dans un communiqué commun.

Des images de vidéosurveillance montrant un homme barbu, vêtu de noir et le crâne rasé, ont été diffusées par les forces de l'ordre, qui offrent des récompenses de plusieurs milliers de dollars pour toute information permettant de l'identifier.

Il est, selon elles, responsable de cinq attaques perpétrées avec le "même mode opératoire" sur des hommes qui dormaient dans la rue.

Les deux premières ont eu lieu en pleine nuit, les 3 et 8 mars, dans le nord-est de la capitale américaine. Les victimes, blessées par balle, ont survécu.

Mercredi 9, toujours à Washington, les secours sont intervenus parce que la tente d'un SDF était en feu. A l'intérieur, ils ont trouvé le corps d'un homme décédé, blessé de plusieurs coups de feu et poignardé.

Selon les enquêteurs, le tueur s'est ensuite rendu à New York, à environ 400 km au nord. Dans la nuit de vendredi à samedi, il a commis deux nouvelles attaques.

Un homme de 38 ans a été retrouvé blessé mais en vie au petit matin, dans le sud de l'île new-yorkaise de Manhattan.

En fin d'après-midi, dans le même quartier, les policiers ont retrouvé un autre homme sans vie, blessé à la tête et au cou. D'après des images de vidéosurveillance, le suspect lui a tiré dessus vers 6H00 du matin alors qu'il dormait, soit peu de temps après le premier incident.

Ces images, diffusées par des chaînes locales, montrent un homme habillé en noir, la tête recouverte d'une capuche et les mains de gants bleus. Il tourne autour d'un homme emmitouflé dans un sac de couchage, lui donne de petits coups de pied pour vérifier qu'il ne réagit pas, jette un oeil aux alentours, avant de tirer.