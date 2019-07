Un tweet jugé raciste de Nadine Morano continue de faire des vagues

Un tweet de l'eurodéputée de droite Nadine Morano jugé "raciste" continuait à susciter l'indignation samedi notamment du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, critiques auxquelles l'élue LR a répliqué toute la journée.

Plusieurs ministres et de nombreux députés du parti présidentiel LREM avaient déjà condamné vendredi le message de Mme Morano, dans lequel la parlementaire prenait pour cible la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

L'eurodéputée s'en était prise aux "inepties débitées souvent en tenue de cirque" de Mme Ndiaye, qualifiée de "Sénégalaise très bien née ayant obtenu la nationalité Française il y a trois ans... visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française". Son message a été retweeté samedi soir par le compte officiel de son parti @LesRépublicains.

M. Castaner a affirmé samedi que Mme Morano n'était plus "républicaine". "Un jour, @nadine__morano a peut-être été républicaine. Tel n’est définitivement plus le cas", a-t-il tweeté. Il a cité l'ancien président Jacques Chirac: "Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, ou le rejet de l'autre".

"Monsieur le ministre merci de m’indiquer quel propos est raciste de mon tweet ? Vous avez une heure !", lui a répondu l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy.

"Si +ineptie+ était une femme elle s'appellerait @nadine__morano, vraie clown du cirque politico-médiatique", a tweeté Alexandre Benalla, visé par plusieurs enquêtes et informations judiciaires. "Le gouvernement est sauvé @ABenalla_ assure la protection de la porte-parole", a rétorqué avec ironie Nadine Morano.

L'eurodéputée, réélue en mai, s'en est prise aussi au ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui lui avait demandé la veille ce qui la "gênait" chez Mme Ndiaye. "Ce qui me gêne côté vestimentaire en ce qui te concerne c'est que ta veste soit réversible (...)", a cinglé Mme Morano à l'adresse de l'ancien membre des Républicains.

Elle a également répliqué à la secrétaire d'Etat à l'Ecologie Brune Poirson, qui évoquait l'écrivain René Char disant "qu’il existe une sorte d’homme toujours en avance sur ses excréments. Avec Nadine Morano, on découvre que ça marche aussi pour les femmes". "Madame la Ministre soyez rassurée René Char pensait sans doute à Homme avec un grand H vous étiez donc concernée la preuve par votre écrit.. votre nouveau monde est à vomir !", lui a rétorqué Mme Morano.

Mme Morano a enfin fustigé un "tweet minable et dégoulinant de servitude à l'égard de pouvoir en place" à l'adresse du président de l'Assemblée des départements de France Dominique Bussereau (ex LR), qui avait dénoncé chez elle des "propos imbéciles et choquants".

En fin de journée le député et candidat à la présidence des Républicains Julien Aubert a estimé que "l’hystérie autour des propos de @nadine__morano est incroyable".

"Les censeurs continuent à traquer le racisme là où il n'est pas. Moi aussi je pense que @SibethNdiaye s'habille n’importe comment et ses propos sur le kebab sont ridicules. Et nous sommes des millions à le penser !", a ajouté sur Twitter l'élu du Vaucluse, retweeté par le compte de LR.