Un zoo belge perd deux de ses trois koalas en moins d'un mois

Un des plus grands zoos de Belgique, le parc Pairi Daiza, a perdu en l'espace de trois semaines deux de ses trois koalas arrivés d'Australie en 2016, dont l'un a été victime d'un virus "fulgurant", a indiqué la direction du site mardi.

"C'est un hasard de timing très douloureux, mais les deux décès ont des causes très différentes, il n'y a pas d'épidémie", a expliqué à l'AFP Aleksandra Vidanovski, la porte-parole du parc zoologique wallon.

Après le décès, vraisemblablement dû à une gastroentérite, de Zelda, une deuxième koala femelle prénommée Carina est morte lundi victime du "koala-rétrovirus", connu pour décimer l'espèce en Australie, pays dont elle est un des symboles.

"Comme la quasi-totalité des koalas, Carina était porteuse du koala-rétrovirus", a souligné le parc Pairi Daiza sur sa page Facebook.

"Le koala-rétrovirus est comparable à la leucémie des chats parce qu'il est viral et aussi destructeur. Par contre, (il) est présent dans le génome du koala, ce qui rend le développement d'un vaccin impossible et une chimiothérapie inefficace (...) La science n'a pas encore trouvé de réponse", a ajouté le parc.

D'après la porte-parole, la maladie s'est développée de manière "fulgurante" chez Carina car les premiers symptômes n'étaient apparus qu'il y a quelques jours.

Avec une troisième femelle koala baptisée Coco --désormais seule--, Zelda et Carina étaient arrivées au parc en avril 2016, dans le cadre d'une collaboration avec un centre de protection et de reproduction australien, le Lone Pine Koala Sanctuary de Brisbane. Un koala mâle était censé rejoindre le trio prochainement, selon Mme Vidanovski.

Espèce menacée en raison du recul progressif de son habitat naturel, le koala n'est présent que dans "une dizaine" de zoos en Europe. Le taux de mortalité dû au rétrovirus dans les parcs "est le même que celui dans la nature", a précisé Pairi Daiza.

Ce parc animalier belge, situé entre Mons et Ath (sud), réputé notamment pour ses pandas géants, est un des trois plus grands du pays, avec ceux d'Anvers et de Planckendael au nord de Bruxelles. Il revendique un total de plus de 7.000 animaux d'environ 700 espèces.