Une Américaine roule pendant des mois avec les cadavres de ses neveux dans le coffre

Une Américaine a été arrêtée avec les corps de deux jeunes enfants dans le coffre de sa voiture, a annoncé vendredi la police de Baltimore, dans l'est des Etats-Unis, qui a fait cette macabre découverte lors d'un banal contrôle routier.

Nicole Johnson, une résidente de la cité portuaire âgée de 33 ans, a été inculpée notamment pour "mauvais traitement ayant entraîné la mort" de ses deux neveux, une fille de sept ans et un garçon de 5 ans, précise la police dans un communiqué.

Selon le journal Baltimore Sun, elle avait placé le corps de sa nièce dans son coffre dès mai 2020, en l'enfermant dans une valise, et avait continué d'utiliser son véhicule normalement. Un an plus tard, elle avait ajouté le cadavre du petit garçon, dans un sac en plastique cette fois.

Mercredi soir, la police l'a arrêtée parce qu'elle roulait trop vite et n'avait pas des papiers en règles. A l'agent qui l'informait que sa voiture allait être conduite à la fourrière, elle avait répondu: "ça m'est égal, je ne serai plus là dans cinq jours", "je vais faire mes débuts à la Une des journaux!"

Les deux enfants lui avaient été confiés en 2019 par sa soeur. Lors de son interrogatoire, elle a assuré que sa nièce était morte parce que sa tête avait heurté le sol sous ses coups, mais elle n'a pas livré d'explications pour son neveu, d'après le journal.