Une Américaine tuée par un requin en faisant de la plongée aux Bahamas

Une mère de famille américaine a été tuée par un requin mardi durant une sortie de plongée libre, en marge d'une croisière aux Bahamas, selon les autorités.

Cette femme de 58 ans a été attaquée mardi après-midi pendant qu'elle faisait de la plongée avec masque et tuba en compagnie de sa famille dans les eaux translucides de Green Cay, au large de la capitale Nassau, a affirmé la police des Bahamas dans un communiqué.

"Des organisateurs de la sortie et des membres de sa famille ont essayé de la secourir mais ils n'ont pas réussi" et la victime a subi "des blessures importantes sur le côté gauche de son corps", ont ajouté les forces de l'ordre.

Une fois ramenée à terre, les secours ont constaté qu'elle ne présentait "aucun signe de vie", selon la police.

La famille, originaire de Pennsylvanie, était arrivée aux Bahamas mardi matin sur le navire "The Harmony of the Seas", opéré par Royal Caribbean.

La passagère participait à une "excursion indépendante" - n'ayant pas été organisée par la compagnie de croisières - lorsqu'elle a été attaquée, a déclaré l'entreprise dans un communiqué mercredi.

Confirmant son décès, Royal Caribbean a ajouté "apporter son soutien" aux proches de la victime.

En 2019, une jeune Américaine était morte après avoir été attaquée par trois requins lors d'une plongée en famille dans la même zone des Bahamas.