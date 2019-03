Une ancienne cadre du RN étrille le parti dans un livre

Ex-cadre du Front national devenu Rassemblement national, Sophie Montel étrille, dans un livre qui paraît mercredi, son ancien parti qu'elle accuse d'amateurisme et de "tuer le souverainisme en France".

Dans "Bal tragique au Front national" (éditions du Rocher), l'eurodéputée Sophie Montel, qui a quitté le FN en septembre 2017, n'épargne pas non plus l'ancien numéro deux Florian Philippot, dont elle était proche et qu'elle a brièvement rejoint dans son nouveau parti Les Patriotes: un "piteux copier-coller" du FN selon elle.

Marine Le Pen a qualifié jeudi sur RTL le livre de "terriblement crapoteux (...) graveleux". Pour Florian Philippot, interrogé par l'AFP, il s'agit d'un livre "écrit dans l'aigreur".

Sophie Montel affirme dans son livre vouloir "mettre au jour cette imposture, ce cul-de-sac électoral". "Ces boutiquiers du Front national tuent le souverainisme en France. (...) Ils trahissent sciemment cette +France des oubliés+ dont ils n'ont à l'évidence que faire".

Elle qui dit avoir "succombé politiquement au mirage Marine Le Pen" quand cette dernière a pris la suite de son père Jean-Marie en 2011, dénonce aujourd'hui chez la cheffe du FN "son autoritarisme, sa brutalité, son agressivité, qui masquent si mal son manque d'autorité et de stabilité politique".

"Je n'en pouvais plus de la violence et des pressions constantes, du copinage, de me battre sans cesse en interne contre des moulins à vent, du cafouillage manifeste au niveau de la ligne politique", écrit encore l'ex-présidente du groupe FN au conseil régional du Grand-Est, en assurant que dans aucun autre mouvement "on ne voit un tel degré d'amateurisme".