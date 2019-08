Une candidate démocrate à la Maison Blanche part faire des exercices militaires

La candidate démocrate à la présidentielle de 2020 Tulsi Gabbard, réserviste de l'armée américaine, a annoncé lundi qu'elle interrompait sa campagne pour participer à des exercices militaires en Indonésie durant deux semaines, une parenthèse rare chez les prétendants à la Maison Blanche.

"Je quitte la campagne pour quinze jours afin de revêtir mon uniforme militaire et participer à une mission d'entraînement conjointe en Indonésie", a expliqué la jeune élue de la Chambre des représentants sur la chaîne CBS.

"J'aime pouvoir servir notre pays de tant de façons différentes, y compris en tant que militaire", explique cette commandante de la Garde nationale de Hawaï, qui tourne autour de 1% des intentions de vote pour la primaire démocrate.

"Alors quand certains me disent +ce n'est vraiment pas un bon moment pour quitter la campagne, est-ce que tu ne pourrais pas y échapper?+, eh bien ce n'est pas le sujet. Je ne pense pas à l'impact que cela peut avoir sur ma campagne. J'ai hâte de pouvoir remplir mon devoir et ma responsabilité", poursuit-t-elle.

Première américaine d'origine samoane et première parlementaire de confession hindouiste à entrer à la Chambre des représentants, où elle siège depuis 2013, Tulsi Gabbard s'était portée volontaire pour servir en Irak pendant un an, entre 2004 et 2005.

A 38 ans, elle figure parmi les candidats les plus jeunes à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle américaine de novembre 2020.