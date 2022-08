Une carte postale à Emmanuel Macron pour les 500 jours de captivité d'Olivier Dubois au Mali

500jours de captivité.

Le journaliste français Olivier Dubois est le dernier otage français dans le monde. L'homme de 48 ans est retenu au Mali depuis près de 500 jours. Ce vendredi 05 août, sa mère, sa sœur et son beau-frère demandent à ceux qui le souhaite de s’adresser directement au Président de la République.Dans un communiqué de presse diffusé sur Youtube, le groupe de soutien d'Olivier Dubois demandent aux internautes de se procurer "une carte postale respectueuse de son destinataire" et d'y écrire le message suivant : "Bonjour Monsieur le président, quand Olivier Dubois journaliste, rentrera-t-il en France? 500 jours... Libérons Olivier Dubois". La carte doit ensuite être envoyée à l'Elysée. Il n'est pas nécessaire d’ajouter un timbre à la lettre "c'est gratuit", précise le communiqué.L’otage devrait fêter son 48e anniversaire ce samedi 06 août. Il devrait connaitre son 500ème jour de captivité ce 21 août.Le journaliste indépendant, vit et travaille au Mali depuis 2015. Il annonce lui-même son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Il explique alors avoir été kidnappé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali. Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) est réponsable de l'enlèvement.Olivier Dubois est l'un des trois journalistes encore retenu au Mali avec Hamadoun Nialibouly et Moussa M’Bana Dicko.En janvier, sa famille a lancé une pétition en ligne pour demander sa libération. Et en avril dernier, pour le premier anniversaire de son enlèvement, elle avait réalisé une vidéo avec la participation de plusieurs journalistes, pour sensibiliser le public.