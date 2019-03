Une centaine de morts et 800.000 sinistrés dans les inondations au Mozambique et au Malawi

Les pluies torrentielles qui se sont déversées ces derniers jours sur le Mozambique et le Malawi ont fait une centaine de morts et plus de 800.000 sinistrés dans les deux pays, selon les autorités locales et les Nations unies.

Au moins 66 personnes ont été tuées par les inondations dans le nord et le centre du Mozambique, placés en état d'alerte en prévision de l'arrivée prochaine du cyclone Idai, a rapporté la porte-parole du gouvernement, Ana Comoana.

Près de 6.000 habitations ont été détruites, plus de 140.000 personnes sinistrées et plus d'une centaine de milliers d'hectares de récoltes inondées, a-t-elle ajouté mardi soir devant la presse à Maputo à l'issue d'un conseil des ministres.

"Le gouvernement a placé le pays en alerte rouge en raison de la poursuite des précipitations et de l'arrivée du cyclone tropical Idai, qui devrait atteindre le pays jeudi ou vendredi", a également indiqué la porte-parole.

Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Idai devrait toucher les côtes mozambicaines près de la ville de Beira (centre).

Près de 1,6 million de personnes vivent dans les zones susceptibles d'être frappées par les pluies et les vents violents.

Les autorités ont ordonné l'évacuation des zones côtières proches du point d'impact présumé du cyclone.

"Seize centres ont été ouverts dans les provinces de Zambeze et de Tete pour accueillir en urgence déplacés et sinistrés", a encore annoncé Mme Comonoa.

"Ce cyclone puissant et dangereux menace des dizaines de milliers de personnes", a averti mardi le Dr Fatoumata Nafo-Traoré, directrice régionale de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

"Nos équipes ont été placées en état d'alerte maximale dans l'attente de son arrivée, potentiellement destructrice sur les côtes" du Mozambique, a-t-elle ajouté.

Le Mozambique subit régulièrement le passage de cyclones qui provoquent des inondations massives. Ces crues avaient causé la mort de 800 personnes en 2000 et de plus de cent en 2015.

Les inondations ont également provoqué ces derniers jours la mort de 45 personnes et laissé plus de 700.000 personnes sans abri dans le sud du Malawi voisin, selon le dernier décompte des autorités publiées mercredi.

Les services météo du pays ont également prévenu que de nouvelles pluies étaient attendues de jeudi à dimanche dans les régions déjà sinistrées.

Comme le reste de l'Afrique australe, le Mozambique et le Malawi, deux des pays les plus pauvres du monde, sont soumis depuis plusieurs saisons à de longues périodes de sécheresse alternant avec des épisodes de pluies dévastateurs.

Le nord-est de l'Afrique du Sud a également été victime de fortes pluies dimanche. Selon le dernier bilan officiel, elles ont fait trois morts et trois disparus.