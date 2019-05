Une collision d'hydravions en Alaska a fait 6 morts

Six personnes sont mortes dans la collision lundi de deux hydravions en Alaska, selon le bilan définitif annoncé mercredi par les autorités après la récupération de deux corps supplémentaires.

"Au total, dix personnes ont été secourues et six personnes ont été retrouvées mortes", ont annoncé les garde-côtes dans un communiqué, précisant que les corps des deux personnes portées disparues avait été retrouvés près du site où l'un des appareils a terminé sa course.

Les hydravions, un Beaver et un Otter, effectuaient des vols touristiques avec au total quatorze passagers et deux pilotes à leur bord. Ils se sont percutés en plein vol pour une raison encore indéterminée vers 12H27 (20H27 GMT) près de Ketchikan, dans une zone isolée à l'extrême sud de l'Etat américain de l'Alaska sur la côte Pacifique.

Tous les passagers voyageaient sur le paquebot Royal Princess, de la compagnie de croisières Princess Cruises qui a précisé que les victimes étaient quatre Américains, un Australien et un Canadien.

L'un des vols avec onze personnes à bord, opéré par la compagnie Taquan Air, assurait une excursion vendue par Princess Cruises ce qui n'était pas le cas du second, assuré par Mountain Air, a indiqué Princess Cruises, filiale du numéro un mondial de la croisières Carnival.

Le pilote et neuf des onze passagers américains du vol Taquan ont survécu, a souligné la compagnie.

"Chacun d'entre nous à Princess Cruises est profondément attristé par cette information tragique et nous transmettons nos sincères condoléances aux familles touchées", a relevé Brian O'Connor, un porte-parole de la société, dans un communiqué.

L'agence fédérale américaine pour la sécurité dans les transports (NTSB) est chargée de l'enquête sur cet accident, ont précisé les garde-côtes.