Une effigie géante de Boris Johnson bientôt jetée dans un feu de joie

Une effigie géante du trublion Boris Johnson, ex-ministre britannique des Affaires étrangères et fervent défenseur d'un Brexit dur, sera brûlée samedi lors de la traditionnelle nuit du feu de joie à Edenbridge, petite commune du sud de l'Angleterre.

La nuit du "Bonfire" marque chaque année l'échec d'une conspiration de catholiques anglais emmenés par Guy Fawkes pour tuer le roi protestant Jacques 1er et faire exploser le Parlement, le 5 novembre 1605. Elle est célébrée ce jour-là ou le week-end proche de cette date avec des feux de joie dans lesquels sont jetées des effigies de Guy Fawkes, et des feux d'artifice.

Edenbridge se distingue depuis plus de vingt ans en brûlant les effigies de personnalités au devant de l'actualité, au côté de celle de Guy Fawkes.

Cette année, le choix du Boris Johnson a paru évident, selon l'Edenbridge Bonfire Society, organisateur de l'événement, en raison de sa "mauvaise habitude" de faire les gros titres pour ses "gaffes à n'en plus finir".

Boris Johnson est aussi habitué à malmener la Première ministre Theresa May, jugeant trop douce sa stratégie en matière de Brexit, et a finalement démissionné de son gouvernement en juillet dernier. Récemment encore, il a qualifié le plan de Mme May de "veste-suicide" dont le détonateur a été remis à l'UE.

Son effigie succède à celle de Harvey Weinstein, puissant producteur de cinéma américain accusé de harcèlement et de viol. Parmi ses prédécesseurs figurent le président américain Donald Trump, l'ancien président de la Commission européenne José Manuel Barroso, l'ex-dictateur irakien Saddam Hussein ou l'ex-président français Jacques Chirac en 1995.

L'effigie de 11 mètres de haut représente Boris Johnson vêtu d'un veston trop étroit pour sa forte carrure, sur un bermuda rouge à fleurs blanches, risée de la presse britannique lorsqu'il l'avait enfilé pour un jogging matinal dans Londres en 2017.

Un casque de cycliste recouvre ses cheveux blonds ébouriffés, tandis qu'il tient de sa main gauche un gâteau aux couleurs bleu et jaune de l'UE. La bouche grande ouverte, il s'apprête à en manger une part, dont un côté est recouvert du drapeau du Royaume-Uni, l'Union Jack.

"Notre message à Boris Johnson est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre", a expliqué le président de l'Edenbridge Bonfire Society.