Une espèce rare d'albatros menacée par des souris géantes

Une espèce rare d'albatros est menacée par de grosses souris prédatrices qui mangent leurs oeufs et tuent les oisillons, faisant craindre leur disparition de l'île britannique de Gough, dans l'Atlantique Sud, a indiqué lundi la Société royale de protection des oiseaux (RSPB).

Un drame "à fendre le coeur" se déroule sur l'île "apparemment idyllique" et inhabitée, qui abrite plus de 8 millions d'oiseaux de 23 espèces et dont la faune et la flore sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco, selon la RSPB.

L'îlot inhabité appartient à l'archipel de Tristan da Cunha, rattaché au territoire d'outre-mer de Sainte-Hélène, au large de l'Afrique du Sud. Elle abrite notamment l'albatros Tristan da Cunha, bec rose et plumage noir et blanc, qui est menacé de disparition.

Sur son site, la RSPB explique que les souris, introduites accidentellement dans l'île au 19ème siècle, ont prospéré et doublé, voire triplé, de taille. Elles s'attaquent aux oeufs et aux oisillons, qu'elles mordent en meute, entrainant une perte de 2 millions d'individus par année, affirme la société.

Une vidéo montre ainsi l'attaque nocturne de souris contre un bébé albatros, des "images perturbantes", met en garde la RSPB, qui a récemment mené une étude pour quantifier les pertes.

Elle lance donc une action, avec l'aide des gouvernements américain et sud-africain notamment, pour enrayer la catastrophe et éradiquer les souris en 2020. La campagne consistera à épandre sur l'île, par hélicoptère, un souricide enveloppé dans des boulettes de céréale, afin de sauver les oiseaux, en particulier l'emblématique albatros.