Une étude confirme que la chasse à l'ortolan accélère son déclin

Près de cinq millions de couples d'ortolans vivent en Europe et migrent en Afrique l'hiver. Pour leur migration, 300.000 oiseaux passent par le sud-ouest de la France, où des chasseurs contestent depuis des décennies l'interdiction d'en attraper une partie, au nom d'une ancienne tradition gastronomique.

Une étude publiée mercredi par des spécialistes français dans une grande revue scientifique américaine, Science Advances, dissipe tout doute sur la trajectoire condamnée du petit Bruant ortolan (Emberiza hortulana) si le braconnage se poursuit.

"Si on continue à chasser l'ortolan, on fera disparaître l'ortolan, et la chasse à l'ortolan", dit à l'AFP Frédéric Jiguet, professeur au Muséum national d'Histoire naturelle, et auteur principal de l'étude.

C'est ce chercheur qui avait déjà mené une étude commandée par le ministère de l'Environnement pour arbitrer le conflit entre l'Etat et les chasseurs sur une base scientifique. Cette étude-là, publiée en 2016 et financée en partie par la fédération des chasseurs des Landes, avait estimé la population d'ortolans transitant par la France, et son déclin à 20 à 30% entre 2000 et 2014.

Dans la suite publiée mercredi, les scientifiques sont allés plus loin et ont calculé le risque d'extinction selon plusieurs scénarios démographique.

Le plus optimiste conduirait à un risque d'extinction de 66% d'ici 100 ans, si le braconnage était réduit de 15.000 oiseaux par saison (une ancienne étude estimait à 30.000 le nombre d'ortolans chassés par an en France, et c'est le nombre que réclamaient les chasseurs dans une demande de dérogation en 2013).

"Prélever 30.000 oiseaux en automne parmi ceux qui passent en France, c'est une part non négligeable de contribution au déclin de l'espèce", dit Frédéric Jiguet.

Comme tous les oiseaux des champs, les ortolans sont aussi victimes de l'agriculture moderne, de la baisse des populations d'insectes, des pesticides... Mais la chasse joue bien un rôle considérable.

"L'arrêt de la chasse donnerait en moyenne deux fois plus de chances à l'ortolan de s'en sortir", résume Frédéric Jiguet. "Cela ne va pas forcément le sauver. Après, il faudrait changer le modèle agricole".

- Pressions judiciaire et européenne -

L'oiseau pèse 20 grammes et se croque entier, juteux et brûlant, le visage derrière une serviette.

"Je commence déjà à avoir de la graisse sur la figure, c'est ça qui est pas joli", commentait la célèbre présentatrice culinaire Maïté dans une démonstration télévisée en 1987. "Je commence à le prendre, et à lui sucer le derrière (...) Ah là... c'est bon".

Beaucoup, notamment en dehors de la France, avaient découvert ce mets en lisant que l'ancien président François Mitterrand, pour son dernier réveillon de la Saint-Sylvestre, en 1995, avait participé à un repas où furent servis des ortolans (Le dernier Mitterrand, Georges-Marc Benamou).

L'Etat français a longtemps fait preuve d'une grande indulgence envers les chasseurs d'ortolans.

La directive européenne Oiseaux protège l'oiseau depuis 1979. Mais de multiples gouvernements français ont refusé de l'inscrire sur la liste des espèces protégées, avant de céder en 1999 après une décision du Conseil d'Etat.

Dans les Landes, l'interdiction théorique s'est transformée pendant de longues années en tolérance de fait de la préfecture (moyennant un nombre limité de pièges et de prises), malgré la pression de Bruxelles, jusqu'à une plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne en 2016.

En 2015, une photo virale sur internet avait immortalisé le conflit entre la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et les braconniers: des membres de l'association, dont son président, Allain Bougrain-Dubourg, avaient tenté de détruire des pièges, des cages appelées matoles. Un homme en slip les avait poursuivis en brandissant une pelle.

A ce jour, une partie des chasseurs continuent de réclamer une dérogation pour prélever quelques milliers d'oiseaux chaque saison (mi-août à mi-septembre).

Le feuilleton judiciaire se poursuit. La semaine dernière encore, la Cour de cassation a de nouveau donné tort à une douzaine de chasseurs des Landes qui avaient été condamnés à des amendes.

Mais selon Frédéric Jiguet, les études scientifiques récentes "ont aidé le gouvernement à prendre des décisions, et les chasseurs à les accepter".