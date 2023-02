Une femme de 85 ans tuée par un alligator en Floride

Une femme âgée de 85 ans a été tuée par un alligator en Floride alors qu'elle promenait son chien au bord d'un lac dans une résidence pour retraités, ont rapporté les médias américains.

Une voisine dans cette résidence de Spanish Lakes Fairways, à Fort Pierce, a raconté avoir vu la victime, venue au secours de son chien attaqué lundi par le reptile de 3 mètres de long, être à son tour emportée dans l'eau.

"Je me souviens juste d'elle en train de remonter à la surface et prendre des goulées d'air. Je lui ai dit: +Nage vers le pédalo+ et elle m'a répondu +Je ne peux pas, l'alligator me tient+", a raconté cette voisine, identifiée seulement par son prénom, Carol, par la chaîne locale WPBF.

Carol, 77 ans, a alors prévenu les secours et tenté de secourir son amie au moyen d'une perche, mais "elle n'était plus là".

Le chien a survécu, mais sa propriétaire a succombé à ses blessures, a indiqué aux médias l'Agence de Floride pour la pêche et la préservation de la faune (FWC), qui a présenté ses condoléances aux proches de la victime.

L'alligator, repéré notamment grâce à un hélicoptère du bureau du shérif local, a été capturé. Il pesait autour de 300 kg, selon l'un des employés de l'entreprise spécialisée dans la capture de ces bêtes, cité par WPBF.

Ces reptiles sont communs en Floride, traversant parfois la rue ou profitant du soleil sur le gazon des clubs de golf.

Mais selon la FWC, la probabilité qu'un habitant de Floride soit blessé par eux n'est que d'une sur 3,1 millions. En outre, entre 1948 à 2021 - les derniers chiffres disponibles - seules 26 morsures ont été mortelles.

Selon Carol, la victime, une personne "discrète et gentille" qui n'a pas encore été identifiée, était veuve.