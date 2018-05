Une gÃ©nÃ©ration de femmes Ã  l'assaut des mÃ©dias en Afrique

Elles ont la trentaine, des carrières brillantes, souvent des convictions féministes et surtout aucun complexe: une génération de jeunes femmes partent à l'assaut des médias africains, en utilisant les réseaux sociaux comme marchepied.

"Je ne sais pas ce que non signifie", sourit avec gourmandise Peace Hyde, une des figures les plus emblématiques de cette génération, dans une interview avec l'AFP, en marge d'une conférence sur les médias africains.

Cette Britannique d'origine ghanéenne a enseigné la physique et la chimie en Grande-Bretagne, avant de s'installer en Afrique en 2014 pour tenter sa chance dans les médias.

Dans l'univers traditionnellement très masculin du groupe américain Forbes, elle s'est imposée jusqu'à devenir responsable des médias digitaux et des partenariats de la filiale Afrique.

Hyper-télégénique, elle s'est surtout bâti une image en créant et en animant à partir de 2016 le talk show "My Worst Day" ("Mon pire jour", sur CNBC Africa), dans lequel elle confesse les puissants d'Afrique sur leurs pires échecs, et ce qu'ils en ont appris.

De ses formes très rondes, la jeune femme à la mise sophistiquée a fait un atout et une partie intégrante de sa "marque" et de sa "narration", selon son vocabulaire teinté de marketing. "Je ne sais pas comment maigrir", revendique-t-elle.

Quelque 380.000 personnes suivent aujourd'hui son activité sur Instagram, 55.000 sur Twitter. A la récente conférence NexTVCEO Africa à Port-Louis, sa popularité se mesure au nombre de selfies qui lui sont demandés, surtout par des jeunes femmes qui paraissent voir en elle un modèle, ce que cette individualiste récuse.

"On parle beaucoup de féminisme et de femmes qui prennent la parole au nom du féminisme, mais je me suis toujours considérée avant tout comme une individualité", même si "par ricochet, on inspire d'autres personnes à suivre le même chemin".

- 'Les choses changent' -

"Réussir dans les médias en Afrique en tant que femme, c'est beaucoup de travail. Vous devez en permanence faire vos preuves et avancer à contrecourant", constate pour sa part la Nigériane Chinenye Nnoli, animatrice du talk-show "Metrowoman" et PDG de la société de production du même nom.

"Mais si, en Afrique et ailleurs, les femmes ont longtemps été sur-sexualisées, les choses changent et il y a maintenant de nombreux programmes qui renvoient l'image de femmes puissantes, influentes, réussissant de façon éthique", se félicite-t-elle.

"Et c'est nettement plus facile aujourd'hui, parce qu'avec l'irruption des réseaux sociaux, vous n'avez plus besoin d'infrastructures, il vous suffit d'un téléphone portable pour lancer votre programme", relève Mme Nnoli.

C'est en attirant ainsi près de 68.000 abonnés sur Twitter que l'entrepreneure en technologie camerounaise Rebecca Enonchong a acquis une notoriété qui lui a valu d'être sélectionnée parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes le mois dernier par le magazine Jeune Afrique.

Soeurs à l'état civil, les Ougandaises Seanice Lojede et Nancy Kasungira ont réussi de façon différente dans les médias; la première maintenant dans la publicité sur internet -- elle dirige la société BluFlamingo installée dans quatre pays d'Afrique de l'Est --, la seconde en présentant l'émission quotidienne "Focus on Africa" sur BBC World.

Les deux se rejoignent dans leurs convictions féministes et panafricaines, qu'elles défendent dans une vidéo intitulée "le sexisme au travail", récemment postée sur la chaîne Youtube "Black Working Mother" animée par Seanice.

Mariée à l'acteur nigérian vedette Fabian Lojede et mère de deux enfants, Seanice prépare d'ailleurs déjà la prochaine génération, comme en témoigne une de ses dernières vidéos intitulée "4 choses clé à retenir pour éduquer DES FILLES NOIRES FORTES" (en majuscule bien sûr).