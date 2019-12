Une Jamaïcaine couronnée Miss Monde 2019

La Jamaïcaine Toni-Ann Singh a été couronnée Miss Monde 2019, samedi lors d'une cérémonie à Londres, devançant ses concurrentes française et indienne.

"A cette petite fille de St Thomas, en Jamaïque, et à toutes les filles de par le monde: croyez en vous-mêmes. Sachez que vous méritez et que vous êtes capables de réaliser vos rêves. Cette couronne n'est pas la mienne, mais la vôtre. Vous avez un BUT", a tweeté la lauréate.

Toni-Ann Singh, une étudiante en psychologie de 23 ans, a remporté la finale du concours devant la Française Ophély Mézino et l'Indienne Suman Rao. Elle s'est fait poser sa couronne par la précédente lauréate, la Mexicaine Vanessa Ponce de Leon.

C'est la quatrième fois qu'une Jamaïcaine remporte le titre.