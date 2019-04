Une jeune handicapée syrienne exhorte l'ONU à rendre visibles "les invisibles"

Nujeen Mustafa, une Syrienne de 20 ans souffrant de paralysie cérébrale, a exhorté mercredi au cours d'un témoignage émouvant le Conseil de sécurité de l'ONU à rendre visibles "les invisibles", les personnes victimes d'un handicap, en Syrie.

En 2014, alors qu'elle avait 16 ans, la jeune femme avait, après avoir passé des jours réfugiée dans sa salle de bains à Alep à se protéger de bombardements aériens, entrepris un long voyage vers l'Allemagne en fauteuil roulant. Elle est devenue une militante des droits des handicapés dans les conflits, tentant de sensibiliser Etats et agences de l'ONU à leur inclusion dans l'aide humanitaire.

"J'appelle tous les membres du Conseil à faire davantage pour s'assurer que l'aide humanitaire réponde aux besoins urgents des populations touchées par le conflit, notamment les gens avec un handicap", a affirmé Nujeen Mustafa, qui étudie en Allemagne.

"Il y a très peu de données sur le nombre d'handicapés vivant en Syrie ou ayant fui dans les pays voisins et sur leurs besoins. Sans données, les programmes d'aide et les politiques ne peuvent y répondre. Nous sommes invisibles", a-t-elle déploré.

"C'est la première fois que le Conseil de sécurité se penche formellement sur les droits des handicapés pris au piège dans des conflits armés", s'est félicité Human Rights Watch dans un communiqué, en réclamant une action urgente "pour améliorer leur protection".

La jeune Syrienne a longuement attiré l'attention du Conseil de sécurité sur la situation à Idleb. "A Idleb, il y a plus de 175.000 personnes handicapées, dont beaucoup après avoir été blessées dans le conflit".

"Le Conseil de sécurité ne peut laisser Idleb devenir un nouvel Alep", a-t-elle imploré.

Un appel appuyé par la responsable au département des Affaires humanitaires de l'ONU, Ursula Mueller: "Bien plus de 200 civils y sont morts depuis février en raison de l'augmentation des affrontements militaires et d'attaques", a-t-elle indiqué.

Idleb, où vivent quelque 3 millions de personnes, héberge le dernier bastion jihadiste en Syrie.

Jusqu'à présent, la Russie a empêché le régime syrien de déclencher une offensive pour reprendre son contrôle. A l'ONU, plusieurs pays s'inquiètent toutefois que "les Russes laissent bientôt le régime reprendre la poche dans un bain de sang et avec leur soutien", selon une source diplomatique.

Il y a "de plus en plus de signaux russes affirmant que la situation à Idleb n'est pas tenable, qu'il va falloir crever l'abcès et que la province revienne dans le giron du gouvernement", précise cette source.