Une panne géante de Lufthansa perturbe fortement le trafic aérien à Munich et Francfort

Le trafic aérien est fortement perturbé mercredi dans les aéroports de Francfort (ouest) et Munich (sud), les deux plus importants d'Allemagne, en raison d'une panne informatique massive provoquée par des travaux de construction et touchant les vols assurés par le groupe aérien Lufthansa.

"Tous les départs et atterrissages à Francfort sont suspendus pour le moment", tandis que le trafic "en provenance et à destination de Munich est partiellement touché", a indiqué le groupe, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Une panne informatique massive a provoqué l'annulation de nombreux vols opérés par le groupe aérien allemand Lufthansa, qui détient également Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines.

"Nous n'avons pas encore d'indication sur le nombre des vols concernés par ces perturbations", a toutefois précisé un porte-parole du groupe à l'AFP.

En raison du "manque de place" les avions Lufthansa étant cloués au sol, "aucun atterrissage n'a été effectué" sur l'aéroport de Francfort durant plusieurs heures, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'aéroport.

En fin de matinée, "certains avions ont pu de nouveau atterrir, mais de façon isolée", a-t-il ajouté.

A Munich, deuxième "hub" aéroportuaire du pays, des "annulations isolées de vols" ont été décidées, a fait savoir son gestionnaire.

Celles-ci concernent principalement les vols intérieurs allemands. Mais certains vols internationaux sont également concernés.

Selon la presse, les footballeurs du Bayern Munich sont ainsi restés plus longtemps que prévu à Paris mercredi matin, en raison du retard de leur avion, au lendemain de leur victoire contre le PSG en Ligue des Champions.

- Câbles internet -

A l'aéroport de Francfort, la confusion régnait mercredi parmi les voyageurs, formant des files de plusieurs centaines de mètres devant les guichets, a constaté une journaliste de l'AFP.

La panne a été provoquée par "des travaux de construction dans la région de Francfort", a détaillé Lufthansa sur Twitter, qui assure "travailler à une solution".

Quatre câbles internet exploités par Deutsche Telekom ont été "endommagés" hier soir, lors de travaux sur une ligne de train, provoquant cette panne, a précisé à l'AFP un porte-parole du groupe de télécommunication.

Résultat: le système informatique du groupe, responsable notamment de l'embarquement et l'enregistrement des passagers, a cessé de fonctionner.

"Deux" de ces câbles, installés à 5 mètres de profondeur, ont toutefois déjà été réparés, assure Deutsche Telekom.

"Nous demandons à nos clients volant sur des trajets domestiques en Allemagne de réserver un ticket de train et de demander un remboursement", a ajouté le groupe, qui assure que "l'activité aérienne devrait retourner à la normale dans la soirée".