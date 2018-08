Une partie de la France frappée par des orages et de fortes pluies

La canicule a laissé la place à des orages et des fortes pluies qui frappaient jeudi l'Est et le centre de l'Hexagone, avec 26 départements en vigilance orange.

Les départements concernés sont l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-de-Haute Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, le Gard, le Jura, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Var, le Vaucluse, les Vosges et le Territoire-de-Belfort, selon le dernier bulletin de Météo-France publié vers midi.

L'alerte a été levée pour la Corrèze et la Creuse.

Des orages ont brièvement traversé l'Auvergne, avec des rafales de l'ordre de 80 à 100km/h, indique Météo-France dans son dernier bulletin. "Les orages les plus actifs sont maintenant axés de la Bourgogne vers l'ouest de la Lorraine et continuent à se décaler rapidement vers l'Est."

A Auxerre, un violent orage s'est abattu dans la nuit, "inondant 80 m2, essentiellement des locaux techniques du service d'urgence de l'hôpital d'Auxerre de 3 à 10 cm d'eau", ont indiqué à l'AFP les pompiers. Tout était rentré dans l'ordre à 7H00, sans impact sur le fonctionnement du service d'urgences, ont précisé les secours.

A Strasbourg, la ville a fermé par précaution jeudi après-midi les parcs, les cimetières municipaux, ainsi que les "Docks d'été", la plage urbaine éphémère de la ville. Mêmes mesures de sécurité préventives à Metz et à Nancy.

- 19.000 foyers sans électricité -

D'autres orages touchent le nord du Gard et du Vaucluse, l'Ardèche et la Drôme, avec de fortes pluies. C'est aussi le cas dans l'est des Bouches-du-Rhône, l'ouest des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.

Dans la Drôme, plusieurs routes du département étaient interdites à la circulation, dont la nationale 7 entre Donzère et Pierrelatte.

Dans le Gard, l'Ardèche, le Vaucluse et la Drôme, il est tombé localement "plus de 100 mm en moins de 3 heures", indiqué Météo-France. Ces orages gagneront jeudi après-midi les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône puis le Var et les Alpes-Maritimes.

Plus aucun département de l'Hexagone n'est en vigilance orange à cause de la canicule.

En revanche, l'extrême sud de la Corse sera en vigilance orange incendie jeudi à partir de 11H00.

En Dordogne et dans le Lot-et-Garonne, 19.000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin, a indiqué le distributeur de courant Enedis via Twitter.

Ces orages ont entraîné un rafraîchissement bienvenu après cette longue vague de chaleur, toutefois pas comparable à celle particulièrement meurtrière de 2003, qui avait provoqué un excès de mortalité estimé à 15.000 personnes. Les chiffres de surmortalité pour cette période seront connus en septembre.

Au-delà des questions de santé, l'incidence de la canicule et de la sécheresse se ressent dans l'économie et l'agriculture. Jeudi, 45 départements étaient concernés par des restrictions d'eau allant du seuil d'alerte à celui de crise, ce qui se traduit par des réductions ou des arrêts de prélèvement d'eau pour l'agriculture, pour arroser des espaces verts ou encore laver des voitures.