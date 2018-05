Une pharmacienne condamnÃ©e pour abus de faiblesse sur ses voisins nonagÃ©naires

Une pharmacienne de 59 ans a été condamnée lundi à Versailles à 10 mois de prison ferme pour avoir abusé de la faiblesse de ses voisins nonagénaires dont elle prenait soin, pour des sommes atteignant près de 500.000 euros.

Le tribunal correctionnel a condamné la prévenue à deux ans de prison dont 14 mois avec sursis et 80.000 euros d'amende. Son fils, lui aussi poursuivi, a été en partie relaxé mais condamné pour "recel d'abus de faiblesse" à 3.000 euros d'amende.

En mai 2014, se refusant à rejoindre une maison de retraite, deux habitants de Sonchamp (Yvelines), âgés de 93 et 95 ans, acceptent l'aide de leur voisine, qu'ils connaissaient depuis une dizaine d'années et qui leur avait proposé de s'occuper d'eux.

Ils lui confient une carte bancaire, lui donnent procuration sur leur compte et, eux qui n'avaient pas d'enfant, modifient leur testament en sa faveur.

Mais en août 2016, Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy, fait un signalement. L'enquête alors ouverte met au jour des chèques et retraits atteignant 221.500 euros sur 18 mois. La prévenue avait également racheté l'assurance-vie du couple et leur maison en viager, portant le total de ces opérations à 467.000 euros.

Les époux étant décédés en 2017, c'est leur légataire universelle, leur nièce, qui s'est portée partie civile à ce procès.

A l'audience du 19 mars, la pharmacienne avait assuré que "les dépenses" étaient "justifiées", affirmant qu'elles avaient financé le quotidien du couple, leurs soins et des travaux: "Je ne me suis pas enrichie, pas d'un seul centime", avait-elle assuré. Son fils avait également nié toute infraction à la barre.

"Ils avaient confiance en elle, elle s'est servie de cette confiance", avait au contraire plaidé Me Paul Couture, avocat de la nièce. "Les chiffres sont simples: au jour de leur mort, il ne restait plus rien", avait-il conclu.

La prévenue était par ailleurs mise en cause pour l'emploi d'une aide à domicile qui travaillait pour elle et le couple, une jeune Tunisienne qui n'a reçu que quelques centaines d'euros de salaire entre 2013 et 2016, sans congés ni liberté de mouvement, selon l'accusation.

Dans ce second volet du dossier, elle a été relaxée pour les infractions de "soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail indignes" et "traite d'être humain". Le tribunal a estimé que les rattrapages de salaires demandés par la plaignante relevaient du conseil de prud'hommes.

Me Alexandre Simonin, avocat de la défense, a indiqué à l'AFP qu'il n'avait pas l'intention de faire appel, se disant "extrêmement satisfait du dispositif du jugement".

A l'audience, le procureur avait requis de 3 à 4 ans de prison dont "la plus grande partie" avec sursis et 50.000 euros d'amende pour la prévenue ; 3 à 6 mois avec sursis et 5.000 euros d'amende pour son fils.