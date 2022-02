Une plaque en mémoire de Valéry Giscard d'Estaing apposée à l'Assemblée nationale

Seul ex-chef de l'Etat à avoir siégé sur les bancs de l'Assemblée nationale après un mandat présidentiel, et au total 11 fois député sous deux républiques: l'ex-président Valéry Giscard d'Estaing (1926-2020) a été honoré mercredi d'une plaque dans l'hémicycle du Palais-Bourbon.

La plaque de cuivre apposée au-dessus du siège 210, "le dernier qu'il occupa en ces lieux", a été dévoilée sous les applaudissements par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, entouré des deux fils de "VGE", Louis et Henri Giscard d'Estaing.

"Son nom restera gravé, tout comme son œuvre lui survit et lui survivra", a dit M. Ferrand.

"Jeune président de la République qui réforma la France", "son malheur fut sans doute d'avancer dans un monde bipolaire" mais il "ne renonça jamais à sa liberté d'analyse", a salué M. Ferrand.

"On peut être républicain et européen", a encore relevé M. Ferrand devant les anciens Premiers ministres Jean-Pierre Raffarin et Edouard Philippe, le leader centriste François Bayrou, le ministre MoDem aux Relations avec le Parlement Marc Fesneau, ou encore les ex-présidents de l'Assemblée nationale Louis Mermaz et François de Rugy.

Sur les bancs de l'Assemblée nationale avaient pris place de nombreux députés centristes, qu'ils soient MoDem ou UDI, mais également des élus LR, LREM et communistes dont André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme à l'instar de l'ancien président.

Petit-fils et arrière petit-fils de député, Valéry Giscard d'Estaing, dont les aïeux furent également ministres sous Napoléon et Louis Philippe, fut "un de ces humanistes qui ont fait rayonner la France".

"Son souci de rassembler autour de lui des sociaux-démocrates, des radicaux, des démocrates-chrétiens, des libéraux, des gaullistes, du moment qu’ils avaient des objectifs communs: telles furent ces fameuses +majorités d’idée+ dont parlait Edgar Faure et qui forgèrent, par convergence, par confluence, quelques grandes lois de la République", a encore célébré Richard Ferrand.

Elu député pour la première fois en 1956, "Giscard" quitta définitivement l'hémicycle en 2002.

Il cumula les fonctions et postes, tour à tour ministre des Finances (1962-66), maire de Chamalières (1967-74), président du conseil régional d'Auvergne (1986-2004), député européen (1989-93), membre du Conseil Constitutionnel (1981-2020) et de l'Académie française (2003-2020).

Il présida également l'UDF de 1988 à 1996.

La tradition d'honorer un député défunt remonte à la Première Guerre mondiale, durant laquelle il était d'usage de voiler les sièges des députés morts pour la France de crêpe noir et d’y apposer l’écharpe tricolore du défunt.