Une vidéo de recrutement de la CIA, jugée trop "woke", agace les conservateurs américains

La jeune femme se dit fière d'être une "millenial cisgenre", "intersectionnelle" et issue d'une minorité ethnique... et de travailler pour la CIA.

Mais la vidéo de cette Américaine de 36 ans d'origine hispanique, diffusée pour promouvoir la diversité au sein de l'agence de renseignement américaine, a outré des conservateurs qui la jugent trop "woke", un terme en vogue qui désigne la prise de conscience des injustices notamment liées à la couleur de peau ou au genre.

Dans ce clip promotionnel posté sur YouTube, la jeune femme raconte sa réussite en utilisant un language courant chez de jeunes Américains et des intellectuels, mais moqué par ceux qui le trouvent trop politiquement correct.

"Je suis une femme de couleur. Je suis mère. Je suis une millenial cisgenre (personne s'identifiant au sexe qui lui a été attribué à la naissance, NDLR) qui souffre de troubles anxieux", dit-elle en parcourant les couloirs de la CIA.

"Je suis intersectionnelle", ajoute-t-elle, à savoir qu'elle est à la croisée de plusieurs formes de discrimination. "Mais ma vie ne se résume pas à cocher des cases (...). Je ne suis pas entrée en douce à la CIA, (...) j'y ai gagné ma place et j'ai gravi les échelons", déclare-t-elle.

"J'ai souffert du syndrome de l'imposteur. Mais à 36 ans, je refuse de laisser des idées patriarcales erronées me dicter ce qu'une femme peut ou doit être".

Des déclarations tournées en dérision par plusieurs conservateurs.

"La Chine et la Russie rient aux éclats en voyant la CIA se mettre au woke", a ainsi tweeté Donald Trump Jr, fils de l'ancien président républicain. "La wokitude est le genre d'opération psychologique tordue qu'une agence de renseignement inventerait pour détruire un pays de l'intérieur", a-t-il ajouté.

La vidéo prouve que la CIA "cherche activement à embaucher les personnes les plus impudiques, narcissiques et les plus grotesquement autocentrées: les Millenials Woke", a commenté John Nolte sur le site Breitbart News, proche de l'extrême droite.

L'opération de communication reflète l'inflexion de la politique de recrutement de l'agence, qui tente d'insuffler davantage de diversité et de mixité dans ses rangs.

Si pour certains, la CIA s'éloigne de sa vocation première, Larry Pfeiffer, un ancien haut responsable de l'agence, juge qu'elle tire sa force de la diversité.

"Si vous n'aimez pas (la vidéo), vous n'êtes peut-être pas la cible de cette communication", a-t-il affirmé.