Union européenne : la Commission d'Ursula von der Leyen largement approuvée par le Parlement européen

La Commission, dirigée pour la première fois par une femme, se féminise avec 12 femmes commissaires sur les nouveaux 27 membres - contre neuf sous la présidence de Jean-Claude Juncker (2014-2019).

Une Commission rajeunie

Selon des observateurs, la Commission sera de fait dirigée par deux femmes, la danoise Margrethe Vestager et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. AP/Jean-Francois Badias

Commission dirigée par deux femmes ?

Le Belge Didier Reynder devient commissaire européen à la Justice. AP/ Virginia Mayo

Une Europe neutre en carbone

L'équipe est également rajeunie. Le commissaire chargé de l'environnement, le Lituanien, est à peine âgé de 29 ans. Mais la Commission compte également dans ses rangs des femmes et des hommes qui comptent sur la scène politique ou économique européenne.Prétendante malheureuse à la présidence de la Commission, la Danoise(Renew Europe, libérale), 51 ans, conserve le portefeuille de la Concurrence, où elle s'est forgée une réputation d'intransigeance, affrontant les géants de la Silicon Valley et interdisant la fusion Siemens-Alstom. Elle voit sa position renforcée avec un champ d'action étendu au numérique, autre chantier-clé de la nouvelle Commission. Selon de nombreux observateurs, la Commission sera de fait dirigée par ces deux femmes.La diplomatie européenne est désormais incarnée par l'Espagnol, 72 ans. Ancien président du Parlement européen (2004-2007), nommé en 2018, ministre des Affaires étrangères de Pédro Sanchez, ce Catalan anti-indépendantiste a été récemment très actif sur le dossier vénézuélien et s'est montré régulièrement critique du gouvernement Trump.Un ancien ministre des Affaires étrangères d'un pays membre de l'Union fait également son entrée dans la Commission : le Belge, 61 ans (Renew Europe, libéral). C'est un pilier de la scène politique dans son pays. Il avait échoué en juin au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il devient commissaire chargé des questions de Justice.L'Italien(S&D), 65 ans, est un ancien chef du gouvernement italien. Issu d'une famille aristocratique romaine, ce pourfendeur du populisme devra veiller au respect des règles budgétaires européennes par les Etats membres, en particulier par son propre pays.Le Français, ancien minsitre français de l'Economie sous Jacques Chirac (2005-2007) et ancien PDG du groupe informatique Atos obtient un large portefeuille couvrant le marché unique et le numérique. Premier grand patron à devenir commissaire européen.Les défis sont immenses pour cette nouvelle Commission. S'exprimant en anglais mais aussi en français, Ursula von der Leyen entend mettre en place un "pacte vert" pour lutter contre changement climatique. Elle veut faire de l'Europe "le premier continent neutre en carbone d'ici 2050".Elle veut également faire émerger des géants européens du numérique face aux mastodontes américains de la silicon valley et face aux nouveaux acteurs chinois. Elle espère trouver une solution à la question du Brexit durant son mandat de cinq ans.