US Open: Chardy qualifié, trois sur trois pour les Français

Jérémy Chardy (46e), le dernier Français en lice de la première journée, s'est qualifié pour le deuxième tour de l'US Open aux dépens du prometteur Russe Andrey Rublev (38e) en quatre sets 6-2, 4-6, 6-4, 6-1, lundi à New York.

Plus tôt, Gilles Simon (40e) et le jeune Ugo Humbert, 20 ans et issu des qualifications, avaient montré la voie au Palois.

Chardy (31 ans), qui a accueilli sa victoire avec beaucoup d'émotion et n'a pu retenir ses larmes une fois de retour sur sa chaise, défiera le finaliste sortant, le Sud-Africain Kevin Anderson, N.5 mondial, ou l'Américain Ryan Harrison au tour suivant.

C'est justement Anderson qui avait mis fin à son parcours à Cincinnati il y a deux semaines, au deuxième tour.