US Open: en attendant Serena et Venus, Stephens musèle Azarenka

En attendant le trentième épisode 100% Williams, vingt ans après leur première confrontation, la lauréate sortante Sloane Stephens a muselé l'ex-N.1 mondiale Victoria Azarenka au troisième tour de l'US Open, vendredi à New York.

. Stephens évite le piège Azarenka

Stephens n'est pas tombée dans le piège Azarenka (6-3, 6-4).

A 29 ans, la Bélarusse, double finaliste à Flushing Meadows (2012 et 2013), aujourd'hui 79e mondiale, y faisait son retour après deux ans d'absence, pour cause de maternité puis de bataille judiciaire pour la garde de son fils, qui la retenait en Californie.

L'ex-N.1 mondiale a bien malmené son adversaire dans le second set après avoir perdu le premier et accusé même un break de retard (3-1). Mais le ciel, alors qu'elle menait 4 jeux à 3, service à suivre, est venu à la rescousse de Stephens. Fini la touffeur du début de semaine, l'arrivée des premières gouttes de la quinzaine a conduit à fermer le toit du court Arthur-Ashe. Quelques minutes mises à profit par l'Américaine de 25 ans pour se rafraîchir les idées.

"Ca m'a beaucoup aidé", a reconnu la N.3 mondiale.

Stephens affrontera la Belge Elise Mertens (15e) pour une place en quarts de finale.

L'Ukrainienne Elina Svitolina, N.7 mondiale, sera, elle, opposée à la Lettonne Anastasija Sevastova (18e) en huitièmes de finale.

. Serena vs Venus, 30e épisode

C'est évidemment l'affiche de la cinquième journée : vingt ans après leur tout premier face-à-face, les sœurs Williams se rencontrent au troisième tour.

La première fois, c'était au deuxième tour de l'Open d'Australie en 1998 (victoire de Venus). Depuis, jamais Serena et Venus ne s'étaient rencontrées aussi tôt en Grand Chelem.

A peine qualifiée pour les huitièmes de finale, Stephens en salivait d'avance.

"Qu'elles se jouent pour la trentième fois, c'est complètement fou ! Je ne sais pas comment elles font. Si je devais jouer contre ma soeur, je ne sais pas comment je ferais...", a-t-elle commencé.

"A coup sûr, je vais les regarder. Prendre un yaourt glacé, une glace, me laisser tomber sur le canapé et profiter d'un bon spectacle", a projeté l'Américaine.

Serena comme Venus, elles, ne raffolent pas de ces joutes entre soeurs.

"Le plus difficile, c'est d'avoir à battre quelqu'un que vous voulez toujours voir gagner", a résumé la première.

En vingt ans, Serena, 36 ans, et Venus, encore dans le top 20 à 38 ans, ont chacune connu leur lot de difficultés mais ont, surtout, écrit des chapitres entiers de l'histoire du tennis. Leur rivalité a culminé quand elles ont trusté cinq finales en Grand Chelem d'affilée, de Roland-Garros 2002 à Wimbledon 2003, toutes remportées par la cadette.

De retour à Flushing Meadows un an après avoir donné naissance à sa fille Olympia, Serena y est en quête d'une 24e couronne en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court.

Au bilan de ses confrontations avec Venus, elle mène dix-sept victoires à douze, et dix à cinq en Grand Chelem. Mais l'aînée est sortie victorieuse de leur dernière rencontre, en mars à Indian Wells (6-3, 6-4 au 3e tour). Les conditions étaient particulières : Serena faisait son retour sur le circuit, six mois après sa maternité.

. L'arbitre est allé trop loin

La scène avait marqué la journée de jeudi : l'arbitre Mohamed Lahyani descendant de sa chaise en plein match pour s'adresser en tête-à-tête à Nick Kyrgios (30e) lors du deuxième tour de l'Australien face à Pierre-Hugues Herbert (75e).

Kyrgios était alors mené d'un set et d'un break (6-4, 3-0). Quelques jeux plus tard, l'Australien de 23 ans débreakait et finissait par remporter la seconde manche au jeu décisif (8 points à 6). Puis il empochait les deux suivantes pour s'imposer en quatre sets (4-6, 7-6 (8/6), 6-3, 6-0) et s'offrir un match de gala face à Roger Federer en huitièmes de finale.

Lahyani "a outrepassé le protocole", a établi le tournoi vingt-quatre heures plus tard. Mais il "va continuer à arbitrer" pendant la quinzaine et a seulement été rappelé à l'ordre. "Il a été demandé à Lahyani de respecter les protocoles établis dans tous les matches dans lesquels il va officier à l'avenir", écrit le tournoi.

Vendredi, l'arbitre suédois est sur la chaise pour un match du deuxième tour du double messieurs, opposant les Allemands Philipp Petzschner et Tim Puetz aux Néerlandais Robin Haase et Matwe Middelkoop, sur le court N.13.