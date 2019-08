US Open: Federer et Serena en 8es... encore

Roger Federer et Serena Williams sont chez eux à Flushing Meadows: ils ont chacun survolé vendredi leur match du 3e tour dans la cathédrale Arthur-Ashe et disputeront respectivement leur 18e et 17e huitième de finale à l'US Open.

Fiona Ferro (74e) a débuté à 16h00 (22h00 françaises), son match contre la Chinoise Wang Qiang (18e) qui l'a battue lors de leurs trois confrontations sur dur.

Serena Williams, en quête d'un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court, s'est jouée de la Tchèque Karolina Muchova (44e) 6-3, 6-2.

"J'ai mis beaucoup d'intensité, ce qui est bien", a commenté la N.8 mondiale qui rêve d'un 7e trophée à Flushing Meadows.

Peu convaincant lors des deux premiers tours, Roger Federer a lui aussi survolé le 3e: il n'a mis que 1h20 pour renvoyer le Britannique Daniel Evans (58e) au vestiaire (6-2, 6-2, 6-1).

"Je suis très content, a-t-il commenté (...) J'ai su dominer tout ce que je voulais et je trouve que j'avais de la marge".

Programmé à la mi-journée au soleil alors qu'il avait joué le soir et sous le toit jusque-là, le Suisse a été bien plus efficace que lors de ses deux premiers tours où il avait concédé à chaque fois la première manche.

"J'ai su gérer les trois conditions de jeu qu'on reverra par la suite", s'est-il félicité.

"Les adversaires deviennent de mieux en mieux maintenant et c'était important pour moi de me prouver que je pouvais faire un match complet, pas comme les deux premiers où j'avais beaucoup de peine au début", a-t-il analysé.

"Et là je me sens à 100% physiquement. Après le premier match, c'était encore le stress, la crispation, des courbatures... et c'est parti maintenant. Là, j'entre dans ce quatrième tour avec un bon sentiment", a-t-il prévenu.

- Un jour de repos supplémentaire -

Il s'était qualifié pour ce 3e tour mercredi en profitant du toit du court Arthur-Ashe tandis que le match d'Evans avait été reporté à jeudi à cause de la pluie.

Vendredi, le soleil brillait sur Flushing Meadows: "le jeu était plus rapide que le soir et que sous le toit qui rend l'atmosphère humide", a expliqué Federer à qui ces conditions conviennent mieux.

L'an dernier, c'est en 8es de finale que le Suisse, qui partage avec Pete Sampras et Jimmy Connors le record de 5 titres à Flushing Meadows, avait été éliminé par l'Australien John Millman.

Dans le tableau féminin, la N.2 mondiale Ashleigh Barty et la N.3 Karolina Pliskova, qui peuvent devenir N.1 à l'issue du tournoi, se sont elles aussi qualifiées pour les 8es.

Mais Pliskova l'a fait dans la douleur face à Ons Jabeur (62e), 6-1, 4-6, 6-4, alors que c'est la Tunisienne qui était blessée.

- Bouchée -

Finaliste 2016 et en quête d'un premier titre de Grand Chelem, la Tchèque semblait ne devoir faire qu'une bouchée de son adversaire quand celle-ci a montré en début de partie des signes de forte douleur au genou droit.

"Elle a beaucoup mieux joué à partir du 2e set et réussi des points incroyables", a plaidé la Tchèque pour expliquer ses propres difficultés.

Après avoir fait le break au début du 3e set, elle a plié sous les coups gagnants de Jabeur et failli perdre sa mise en jeu, mais elle a maintenu son avantage pour boucler le match.

"Il a fallu que je serve bien pour m'en sortir et en particulier sauver des balles de break", a-t-elle souligné.

En revanche, le demi-finaliste de l'an dernier Kei Nishikori (7e) ne s'est pas sorti du piège Alex de Minaur (38e). L'Australien de 20 ans s'est imposé 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 face au Japonais qui avait atteint les quarts de finale des trois autres tournois du Grand Chelem 2019.

Le tenant du titre masculin Novak Djokovic jouera le dernier match de la session nocturne sur le court Arthur-Ashe, tandis que la soirée se terminera sur le court Louis-Armstrong par le retour de Daniil Medvedev (5e), bien entamé physiquement après son 3e tour jeudi.