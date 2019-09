US Open: Federer lévite, Serena chute, Barty et Pliskova s'effondrent

Ca y est, Roger Federer a retrouvé ses bonnes sensations et s'est qualifié dimanche pour son 13e quart de finale de l'US Open, un stade que n'a pas atteint la N.2 mondiale Ashleigh Barty.

La favorite du public Serena Williams s'est logiquement imposée malgré une alerte blessure sur le court Arthur-Ashe, en attendant le tenant du titre Novak Djokovic en fin de session nocturne. La N.3 mondiale Karolina Pliskova a elle quitté Flushing Meadows.

"C'était génial. Comme le match d'avant, j'ai eu de super sensations. Mais lui n'a pas joué à son meilleur niveau", a commenté Federer au sujet de son adversaire du jour, le Belge David Goffin (15e).

Le N.3 mondial avait perdu un set en début de partie lors de ses deux premiers tours, avant de maîtriser de la tête et des épaules au 3e tour le Britannique Daniel Evans 6-2, 6-2, 6-1 en 1h20.

Il s'est montré encore plus sévère avec Goffin qu'il a balayé 6-2, 6-2, 6-0 en 1h19.

Federer a réussi 10 aces, marqué 83% de points sur son premier service, converti 9 de ses 10 balles de break, marqué 35 coups gagnants et commis seulement 17 fautes directes...

"Je suis très content de mon niveau aujourd'hui", a reconnu le Suisse, détenteur du record de cinq titres à Flushing Meadows avec Pete Sampras et Jimmy Connors.

Il s'est qualifié pour son 13e quart de finale à l'US Open, comme Andre Agassi mais à quatre longueurs encore du record de Connors. Au total, il jouera, à 38 ans contre Grigor Dimitrov (78e), son 56e quart de finale de Grand Chelem, un record.

- La cheville de Serena -

Sans surprise, Serena Williams s'est elle aussi qualifié en battant la Croate Petra Martic (22e) 6-3, 6-4. Sans surprise, mais pas sans frayeur puisque l'Américaine s'est tordu la cheville droite qu'elle a rapidement fait bander.

"Je me suis dit +oh non, pas de nouveau, je recommence seulement à marcher!+", a-t-elle commenté en référence aux blessures à un genou puis au dos qui ont contrecarré sa saison 2019.

Elle atteint les quarts de finale de l'US Open pour la 16e fois et y a remporté le 1er de ses six titres il y a 20 ans.

"Je suis si vieille ?" s'est-elle exclamée quand on lui a demandé ce que cela lui faisait.

- Surprise Barty -

Les surprises de ce début de journée sont venues du court Louis-Armstrong où la N.2 mondiale Ashleigh Barty, lauréate de Roland-Garros, et la N.3 Karolina Pliskova, toujours en quête d'un titre en Grand Chelem, ont été éliminées.

L'Australienne a chuté face à la Chinoise Wang Qiang (18e) 6-2, 6-4 en 1h22.

"J'ai juste essayé de faire de mon mieux", a déclaré Wang qui n'avait jamais atteint les quarts de finale d'un Grand Chelem.

Comment va-t-elle préparer son prochain match contre Williams ? "C'est le travail de mon coach de me dire comment jouer, moi je vais savourer" cette victoire, a répondu la joueuse de 27 ans.

De son côté, Barty ne pouvait que constater la supériorité de son adversaire du jour: "Qiang était très forte, très solide. Elle a été capable de jouer très profond pour me mettre en difficulté. J'ai bien eu quelques opportunités, mais c'est frustrant parce que sur les points importants aujourd'hui Qiang a bien mieux joué", a commenté l'Australienne de 23 ans.

Pliskova, elle, a été éliminée par la Britannique Johanna Konta (16e) 6-7 (1/7), 6-3, 7-5.

La Britannique de 28 ans n'avait jamais dépassé les 8es de finale à Flushing Meadows alors "grimper une marche de plus est une immense réussite pour moi !", a-t-elle lancé au public.

Konta a déjà atteint à trois reprises les demi-finales en Grand Chelem, en Australie en 2016, à Wimbledon en 2017 et à Roland-Garros cette année.