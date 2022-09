US Open: Gasquet, Cornet et Burel disent bye bye à New York

Les trois Français en lice samedi au 3e tour de l'US Open, Richard Gasquet, Alizé Cornet et Clara Burel, ont été éliminés, ne laissant plus que Caroline Garcia et Corentin Moutet en course en 8es de finale.

Richard Gasquet a logiquement cédé face à Rafael Nadal.

L'Espagnol s'est montré impitoyable pour balayer le Biterrois 6-0, 6-1, 7-5 en 2h17, lui infligeant une 18e défaite en autant de confrontations entre les deux joueurs.

Devant près de 24.000 spectateurs, en session nocturne sur le court Arthur-Ashe, Nadal a imposé d'entrée de match un bras de fer à Gasquet (91e), n'hésitant pas à jouer sur le revers du Français, pourtant son coup fort.

"Le 6-0 au premier set me fait mal. Le set dure trois quarts d'heure, j'ai énormément de balles de break, des balles de jeu sur mon service...", a regretté Gasquet.

"Au début, j'ai très, très mal servi et après j'ai pris un peu la pression. Mais il est bien plus fort que moi, il annule vraiment toutes mes forces et à aucun moment je n'arrive à avoir un peu de stratégie, un peu d'air", a-t-il cependant reconnu.

Symboliquement, c'est sur une faute directe de revers qu'il a offert le premier set à Nadal.

A 6-0, 3-0, Gasquet, soutenu par le public qui le sentait en perdition, a fini par remporter son premier jeu, levant les bras en croix sous l'ovation du public.

Mais il a commis trop de fautes directes (29) et a été trop en délicatesse avec son service (7 doubles fautes au total et 57% de premières balles) pour inquiéter Nadal.

- "Rien d'extraordinaire" -

"J'ai réussi à me relâcher au troisième set et j'ai senti qu'il était moins bien, il a fait quelques doubles fautes. Bon, je n'ai pas eu des balles de break non plus, il n'y a rien eu d'extraordinaire, mais j'aurais pu aller au tie break et gagner ce set-là, mais la victoire était encore très loin", a analysé Gasquet.

"Il est plus fort, il n'y a rien à dire et je suis content de ne pas l'avoir joué au premier tour !", a-t-il ajouté.

Agé de 36 ans également, il avait atteint le dernier carré à Flushing Meadows en 2013, mais il n'a plus dépassé le troisième tour depuis 2018.

Bis repetita pour Alizé Cornet: la 40e mondiale a été battue 6-4, 7-6 (11/9) par l'Américaine Danielle Collins (19e) qui avait mis fin en début de saison au plus beau parcours de la Française en Grand Chelem, en quarts de finale à l'Open d'Australie.

L'Américaine a réussi le break dans la première manche pour se détacher 3-2 et n'a plus été rattrapée.

Dans la seconde manche, chaque joueuse a conservé sa mise en jeu jusqu'au tie break.

La Française s'est procuré trois balles pour égaliser à un set partout, mais c'est finalement Collins qui a conclu sur sa seconde balle de match.

- Record -

A 32 ans, Cornet n'a jamais dépassé les 8es de finale à New York et restait sur une élimination dès son entrée en lice en 2021.

Outre son quart à Melbourne, elle a ensuite été battue au 3e tour à Roland-Garros et en 8es de finale à Wimbledon où elle avait écarté la N.1 mondiale Iga Swiatek au troisième tour, mettant ainsi un terme à une série de 37 victoires consécutives de la Polonaise.

Cornet a établi à New York un nouveau record de 63 participations à des tournois du Grand Chelem consécutifs, améliorant celui qu'elle co-détenait depuis Wimbledon avec la Japonaise Ai Sugiyama.

Le superbe parcours de Clara Burel a brusquement pris fin: la 131e mondiale, issue des qualifications, s'est retrouvée impuissante face à la Bélarusse Aryna Sabalenka (6e) qui l'a balayée 6-0, 6-2.

La Française participait à 21 ans à son second Majeur new-yorkais (élimination au premier tour en 2021) et y a égalé son meilleur résultat en Grand Chelem, déjà atteint à Roland-Garros en 2020.

Cette saison, elle a été éliminée au premier tour des trois premiers tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon).