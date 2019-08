US Open: la jeunesse régale, Nadal déroule

Rafael Nadal a déroulé, mais les jeunes sensations canadienne et américaine du tennis féminin Bianca Andreescu et Taylor Townsend ont régalé le public samedi à l'US Open en se qualifiant pour la première fois pour les 8es de finale d'un Grand Chelem.

La tenante du titre Naomi Osaka affrontera une autre coqueluche du public américain Coco Gauff (140e) en début de session nocturne sur le court Arthur-Ashe, alors qu'au même moment Gaël Monfils (13e) sera opposé à la valeur montante canadienne Denis Shapovalov (33e) sur le court Louis-Armstrong.

Nadal a mis moins de deux heures pour effacer le Sud-coréen Hyeon Chung (170e et issu des qualifications) 6-3, 6-4, 6-2.

"J'essaye d'être plus agressif et de jouer moins qu'avant... je n'ai plus 25 ans", a commenté le demi-finaliste de l'an dernier (il a abandonné sur blessure) et triple lauréat à Flushing Meadows (2010, 2013, 2017).

Ca tombe bien, ayant bénéficié du forfait de son adversaire Kokkinakis au 2e tour, il n'a passé que 4h07 sur le court et perdu 16 jeux seulement pour atteindre les 8es. Et son tableau s'est largement éclairé lors des deux premiers tours avec la disparition de quatre joueurs du Top 10 (Tsitsipas, Bautista, Thiem et Khachanov). Il ne peut rencontrer Djokovic ou Federer qu'en finale.

Andreescu, 15e mondiale à 19 ans, a dominé l'ex-N.1 Caroline Wozniacki (19e) 6-4, 6-4.

"Tout ce que j'ai appris ces deux dernières années est en train de se mettre en place", s'est-elle félicité.

- Titre à Toronto -

Encore 178e mondiale à l'issue de la saison 2018, la Canadienne a explosé au plus haut niveau cette année avec notamment un titre à Toronto où elle a bénéficié de l'abandon de Serena Williams en finale.

Absente à Wimbledon en raison d'une blessure, elle avait été éliminée au 2e tour en Australie et à Roland- Garros où elle jouait pour la première fois les grands tableaux.

D'origine roumaine, Andreescu dit avoir pour modèle la N.4 mondiale Simona Halep qui a été éliminée au 2e tour cette année à Flushing Meadows par Taylor Townsend... sa prochaine adversaire.

L'Américaine, 116e mondiale, poursuit son parcours de rêve à l'US Open, après avoir éliminé samedi la Roumaine Sorana Cirstea (106e) 7-5, 6-2.

Elle est la dernière joueuse issue des qualifications encore en lice dans le tableau féminin. Pas encore aussi avancée au classement WTA ni au palmarès que sa prochaine adversaire, Townsend n'en a pas moins séduit le public par son jeu d'attaque et sa personnalité.

- "Aller au bout" -

"Je m'étais dit en venant à l'US Open: +Je suis là, il faudra compter avec moi+. Et maintenant, qu'on en est arrivé là (aux 8es), on va aller au bout", a lancé le joueuse de 23 ans au public ravi.

Townsend avait créé la sensation du 2e tour en sauvant une balle de match face à la N.4 mondiale Simona Halep, avant de l'éliminer.

"Je ne savais pas qu'autant de gens avaient mon numéro de téléphone !", a-t-elle commenté samedi au sujet de cette première victoire contre une joueuse du Top 10.

Contre Cirstea, elle a poursuivi dans la tactique adoptée face à Halep et qui consiste à multiplier les montées au filet. Elle y est allée 105 fois pour remporter 63 points contre la Roumaine, y compris 4 dans le tie break décisif, et elle y est retournée 75 fois contre Cirstea pour remporter 45 points.

"C'est difficile de continuer à le faire parce que je me fais beaucoup passer, mais je dois continuer... je suis toujours là!", a-t-elle commenté.

Outre la présence en 8es de la qualifiée Townsend, celle de l'invitée Kristie Ahn est également une surprise.

Car la 141e mondiale qui n'avait jamais passé le moindre tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis sa première tentative en 2008 a éliminé la Lettone Jelena Ostapenko (77e) 6-3, 7-5 et elle s'incruste à Flushing Meadows !