US Open: "Pas encore le moment d'être super heureux", selon Nadal

Rafael Nadal jouera dimanche contre Daniil Medvedev pour un 4e titre à l'US Open, son 19e en Grand Chelem à une longueur du record de Roger Federer, aussi assurait-il vendredi après sa qualifications qu'il était encore trop tôt "pour être super heureux".

QUESTION: Vous allez jouer la 27e finale de Grand Chelem de votre carrière. A quel point est-ce un moment spécial ?

REPONSE: "Ca l’est sans aucun doute. Mais à la veille de disputer une finale majeure comme celle-ci, ce n’est pas encore le moment d’être super heureux. Bien sûr, quand le tournoi s’achève, même si vous perdez, vous pouvez apprécier avec plus de recul ce que vous avez accompli. Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir gagné, mais il y a un match très important qui vient dimanche. J’essaye de me concentrer pour arriver prêt à 100% pour la finale. Mais bien sûr que je suis très, très heureux. Une nouvelle finale en Grand Chelem, et une nouvelle finale ici à Flushing Meadows signifie beaucoup pour moi."

Q: Vous avez connu de grands moments ici au fil des ans, mais aussi des désillusions. Que retenez-vous de ce tournoi ?

R: "Au début de ma carrière, j’avais du mal ici, et je perdais. Mais ça fait pas mal d’années maintenant que je m’y sens bien. Chaque tournoi du Grand Chelem a ses spécificités, son caractère. Et celui où j’ai eu le moins de chance c’est l’Australie. J’y étais notamment souvent blessé. Ici aussi parfois, comme l’an dernier par exemple. Mais je le dis chaque année, je me sens bien ici, j’aime l’atmosphère, le public, et je ressens une énergie très forte quand je joue sur le court Arthur-Ashe."

Q: Vous affrontez Daniil Medvedev en finale. Quelles leçon pouvez vous tirer de votre récente finale à Montréal où vous ne lui avez laissé aucune chance ?

R: "Il y avait beaucoup de vent ce jour là, ici il n’y en a pas. L'avoir battu, ça aide bien sûr, mais franchement j’ai le sentiment qu’il progresse tous les jours. Ca sera une finale très difficile. Je devrais jouer à mon meilleur. Aujourd’hui, j’ai élevé mon niveau de jeu sur la fin. C’est comme ça que je vais devoir jouer sinon ça sera très dur. Il est très solide."

Propos recueillis en conférence de presse