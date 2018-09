US Open: première finale pour Osaka, qui défiera Serena

La Japonaise Naomi Osaka (19e) s'est qualifiée pour sa première finale en Grand Chelem, à vingt ans, en écartant l'Américaine Madison Keys (14e), finaliste sortante, en deux sets (6-2, 6-4) en moins d'1h30, jeudi à New York.

Osaka, première Japonaise de l'histoire à atteindre une finale en tournoi majeur, y défiera l'ex-N.1 mondiale Serena Williams samedi. La cadette des soeurs Williams, en quête d'une 24e couronne historique en Grand Chelem à 36 ans, a surclassé un peu plus tôt la Lettonne Anastasija Sevastova (18e)en deux sets (6-3, 6-0) en à peine plus d'une heure.

Avant la quinzaine new-yorkaise, le meilleur résultat en Grand Chelem de la jeune Japonaise était un huitième de finale, à l'Open d'Australie en début d'année.

Sous le toit fermé du court Arthur-Ashe, Osaka a fait la différence en se montrant intraitable sur les nombreuses balles de break obtenues par Keys : elle a sauvé les treize auxquelles elle a été confrontée.

Sa recette ? "Ca va paraître bizarre mais je pensais juste: +Je veux vraiment jouer contre Serena+ !", a-t-elle répondu de sa voix fluette. "Parce que c'est Serena."

Et que s'est-elle dit au moment de servir pour le match, elle qui n'avait jamais joué avec pour enjeu une finale en Grand Chelem ? "Ne fais pas de double faute", a-t-elle lancé, désarmante.

"Je pensais que ça se voyait de l'extérieur que je tremblais, mais je me suis juste dit que je n'avais jamais été dans cette situation avant, et que je devais être très reconnaissante de m'y trouver", a ajouté la Japonaise.

Osaka, qui naviguait autour de la 70e place mondiale en début de saison, s'est révélée au printemps, sur ciment américain déjà, en s'offrant le prestigieux tournoi d'Indian Wells, puis en battant sèchement... Serena (6-3, 6-2) au premier tour à Miami la semaine suivante.

Née à Osaka, d'une mère japonaise et d'un père natif de Haïti, la joueuse nippone vit aux Etats-Unis depuis qu'elle a trois ans. Elle est actuellement installée en Floride.