US Open: Swiatek et Alcaraz foncent, c'est fini pour les soeurs Williams

En net regain de confiance, la N.1 mondiale Iga Swiatek s'est dépêchée, comme Carlos Alcaraz chez les hommes, d'avancer au 3e tour de l'US Open, où Serena et Venus Williams se sont inclinées d'entrée en double, avant le deuxième match de Rafael Nadal.

Battues 7-6 (7/5), 6-4 par la paire tchèque Lucie Hradecka/Linda Nsokova, les soeurs Williams ont quitté sans dire un mot le Arthur Ashe.

Huit ans après, les retrouvailles new-yorkaises du duo si redoutable, qui remporta 14 titres du Grand Chelem entre 1999 et 2016, ont fait long feu. Et, compte tenu de l'annonce faite par Serena d'une retraite imminente, ce match de double était possiblement son tout dernier avec Venus.

La cadette des soeurs Williams, qui n'a pas précisé le moment ni le lieu où elle tirera sa révérence, reste en revanche encore en course dans le simple à Flushing Meadows. Elle tentera vendredi, contre l'Australienne Ajla Tomljanovic, de se qualifier pour les 8e de finale du Majeur new-yorkais qui pourrait bien constituer son dernier tournoi.

Plus tôt, sur ce même court, Iga Swiatek confirmait sa montée en puissance, en écartant 6-3, 6-2 l'Américaine Sloane Stephens, ex-lauréate de l'épreuve.

"Je suis contente de mon niveau de concentration. A Cincinnati j'avais eu des hauts et des bas", s'est félicitée la Polonaise de 21 ans.

- Pas de poignée de main -

Mi-août, dans l'Ohio, comme à Toronto juste avant, Swiatek avait été stoppée en 8e de finale, semblant alors bien fébrile, comme en manque de repères, loin du niveau stratosphérique qui fut le sien au printemps. Irrésistible, elle avait enchaîné 37 victoires et six titres à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome puis Roland-Garros.

Ce succès autoritaire a de quoi lui donner confiance, elle qui n'a jamais passé le stade des 8e de finale à l'US Open. Elle affrontera au 3e tour une autre Américaine, Lauren Davis (105e).

Juste avant, la Bélarusse Victoria Azarenka (26e) s'était qualifiée, en écartant 6-2, 6-3 l'Ukrainienne Marta Kostyuk (65e). Cette rencontre s'annonçait tendue dans le contexte de la guerre née de l'invasion russe dans ce pays, le Belarus ayant permis à Moscou d'utiliser son territoire pour lancer des attaques en Ukraine.

Le match s'est finalement déroulé sans incident. Mais au final, Kostyuk a refusé de serrer la main d'Azarenka, préférant un léger entrechoc de raquettes.

"Je n'en avais pas envie", a expliqué l'Ukrainienne. "Elle n'est jamais venue me voir pour me dire ce qu'elle pense (de la guerre). Elle a un rôle tellement important, en tant que membre du Conseil des joueuses de la WTA, et aussi en dehors du tennis, dans son pays. Je trouve qu'elle aurait pu en faire plus."

- Alcaraz en force -

La Bélarusse s'est défendue de ne pas avoir voulu parler à Kostyuk. "J'ai proposé de le faire à plusieurs reprises par le biais de la WTA. On m'a dit que ce n'était pas le bon moment."

Ancienne N.1 mondiale, triple finaliste du Majeur new-yorkais, Azarenka sera opposée au prochain tour à la Croate Petra Martic (54e), tombeuse surprise de l'Espagnole Paula Badosa (4e).

Autres qualifiées notables, l'autre Bélarusse Aryna Sabalenka (6e), l'Américaine Jessica Pegula (8e), l'Espagnole Garbiñe Muguruza (10e) et la Suissesse Belinda Bencic (13e).

Chez les hommes, Carlos Alcaraz (4e) est lui passé en force au troisième tour, en dominant sans trembler l'Argentin Federico Coria (78e) 6-2, 6-1, 7-5.

Après s'être révélé à New York, où il avait atteint les quarts de finale, le phénomène de 19 ans, a confirmé son explosion cette année avec quatre titres remportés, notamment les Masters 1000 de Miami et Madrid.

Désormais dans le costume d'un des principaux prétendants au titre, il devra confirmer ce statut face à l'Américain Jenson Brooksby (43e).

Le Britannique Cameron Norrie (9e), le Russe Andrey Rublev (11e) ou encore l'Italien Jannik Sinner (13e) ont également tenu leurs rangs, en trois sets, contrairement au Polonais Hubert Hurkacz (10e) sorti par le Bulgare Ilya Ivashka (73e).