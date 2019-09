US Open: Taylor, Coco et Bibi, les drôles de dames du tennis

Taylor Townsend, Corie "Coco" Gauff et Bianca "Bibi" Andreescu dynamitent le tennis féminin pour le plus grand plaisir du public de l'US Open, qu'elles ont conquis par leur jeu autant que leur personnalité.

Gauff a été éliminée samedi au 3e tour par la N.1 mondiale et tenante du titre Naomi Osaka, tandis que Townsend et Andreescu s'affrontent lundi en 8es.

. Townsend, la plus attaquante

Avec son 116e rang mondial à 23 ans, elle est la moins précoce des trois. Et elle a dû passer par les qualifications avant d'atteindre les 8es et de viser plus haut, grâce à un jeu résolument tourné vers l'attaque du filet.

"Mais s'il faut jouer du fond du court, je peux aussi, c'est ça qui est bien", assure-t-elle.

Elle revient de loin: meilleure junior du monde en 2014 et 105e joueuse mondiale, elle s'est effondrée jusqu'au 304e rang WTA fin 2015. Assommée notamment par les critiques liées à son poids.

Elle a alors pris "une année et demie sabbatique sur les réseaux sociaux", et à force de volonté et de travail, elle est revenue sur la route du succès.

"Ouais, la route a été longue... beaucoup de +haters+, beaucoup de gens qui n'y croyaient pas: pendant longtemps j'ai entendu que je n'allais pas y arriver, que je n'allais pas percer..."

Lundi, elle joue pour un ticket en quarts de finale de l'US Open, une place dans les huit meilleures joueuses du plus important tournoi américain.

. Gauff, la plus chouchoutée

Tout le monde l'aime! "Coco, tu es géniale", lui a lancé la N.1 mondiale Naomi Osaka après l'avoir corrigée sur l'immense court Arthur-Ashe où le public croyait en Gauff de façon quasiment mystique.

A 15 ans, Corie n'est "que" 140e mondiale et elle a bénéficié d'une invitation pour intégrer le tableau final à Flushing Meadows.

Mais comment pouvait-il en être autrement, depuis que l'adolescente s'est fait un nom et une place dans le coeur des Américains en atteignant les 8es de finale à Wimbledon aux dépens notamment de Venus Williams au 1er tour?

"Tout le monde est attiré par elle parce qu'elle joue de cette façon à seulement 15 ans. C'est magnifique", explique Serena Williams, elle-même vénérée à Flushing Meadows.

"Je suis persuadée qu'elle est l'avenir du tennis féminin et je suis tout simplement ravie d'être une fan", ajoute Serena.

Les champions masculins aussi vantent les qualités de la prodige. "Coco est sans conteste une superstar du tennis. C'est super de voir sa combativité, son intensité. Elle affiche une telle maturité dans son jeu pour son âge... Je suis absolument fan", affirme Novak Djokovic.

"Elle a un grand avenir", confirme Roger Federer.

Toute cette pression depuis Wimbledon, Coco a su la gérer. Ce qui provoque l'admiration générale. Mais elle avoue que les espoirs placés tout d'un coup en elle sont pesants.

"Beaucoup de gens oublient que c'est tout nouveau pour moi, je suis toujours en apprentissage, en progression", souligne-t-elle.

Au point d'être finalement contente qu'autant de personnes l'aient vue pleurer après sa défaite contre Osaka sur le démesuré court Arthur-Ashe.

"Je pense que la majorité des gens voient mon côté le plus gonflé, le plus ardent. Je pense qu'il est bon qu'ils voient aussi cette facette" de fragilité, reconnaît l'adolescente.

. Andreescu la plus avancée

A 19 ans, Bianca, ou Bibi, ou B, ou Flying B, ou Queen B, ou Roller Coaster B, est 15e mondiale et a déjà deux prestigieux titres (Indian Wells et Toronto) à son palmarès.

"On sait qui elle est, elle s'est fait une place", affirme l'ex-N.1 mondiale Caroline Wozniacki qui a subi sa loi à Flushing Meadows.

Pourtant, l'intéressée est toujours impressionnée par ce qu'elle vit, comme sa première entrée dans la cathédrale Arthur-Ashe.

"C'était +Oh mon Dieu, est-ce que c'est vraiment en train de m'arriver, là?+ C'est un rêve qui se réalise", raconte-t-elle.

Depuis sa victoire en 2014 au tournoi Les Petits As à Tarbes (France), elle a adore jouer devant la foule: "Je crois que j'avais 13 ans et j'ai adoré l'environnement. J'ai joué devant des milliers de personnes, j'ai signé des autographes, donné des interviews", se souvient-elle avec délectation.