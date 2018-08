US Open: "Toutes les joueuses du top 10 peuvent gagner" estime Simona Halep

La N.1 mondiale Simona Halep a refusé vendredi de se présenter comme la grande favorite de l'US Open qui débute lundi: "Toutes les joueuses du top 10 peuvent gagner ce tournoi", a-t-elle assuré.

"Chaque match est difficile, pour mon premier match la semaine dernière à Cincinnati, cela s'est joué en trois sets (4-6, 6-3, 6-3 contre l'Australienne Alija Tomljanovic, NDLR)", a rappelé la Roumaine.

"Je n'ai pas le sentiment que je suis tout en haut et que les autres sont plus bas, on est toutes sur la même ligne, j'essaye de gagner mes matches quand je rentre sur le court", a-t-elle poursuivi.

"Je peux dire que j'ai de bonnes chances de remporter le titre, mais c'est difficile de dire que je suis la favorite, même si je suis N.1 mondiale. On voit le niveau de jeu, tout le monde joue très bien, chaque match, chaque tour est difficile", a insisté la lauréate du dernier Roland Garros.

Pour son entrée en lice, Halep n'a pas été gâtée: elle affrontera l'Estonienne Kaia Kanepi, 44e mondiale, qui avait atteint les quarts de finale à New York en 2017.

"Cela va être très difficile, mais l'an passé, j'ai perdu dès le premier tour, je ne peux pas faire pire, je me sens en confiance", a-t-elle relevé.

Le tirage au sort a également mis sur son chemin la reine Serena Williams qu'elle pourrait théoriquement affronter en 8e de finale.