USA: après deux procès, un bénévole acquitté pour avoir aidé des migrants dans le désert

Les autorités américaines menaçaient ce bénévole d'une association humanitaire d'une peine pouvant aller jusqu'à vingt ans de prison pour avoir aidé deux migrants dans le désert d'Arizona: à l'issue de deux procès, Scott Warren a finalement été acquitté par un jury populaire mercredi soir à Tucson (sud-ouest des Etats-Unis).

M. Warren, 37 ans, est professeur de géographie et bénévole de longue date au sein de l'association "No More Deaths". Créée en 2004, cette ONG s'est notamment donnée pour mission d'éviter que les nombreux migrants qui franchissent clandestinement la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis ne trouvent la mort dans le désert.

Les autorités fédérales accusaient Scott Warren d'avoir organisé la venue illégale de deux hommes, originaires d'Amérique centrale, qui avaient pénétré sur le sol américain en 2018. Elles lui reprochaient notamment d'avoir cherché à dissimuler les deux migrants à la police des frontières, ce qu'il a toujours démenti.

Il avait été jugé une première fois en juin dernier, ses avocats plaidant notamment la "bonté humaine élémentaire" dont il a selon eux fait preuve en aidant les deux hommes, rencontrés par hasard dans un refuge.

Les jurés avaient délibéré durant trois jours sans parvenir à se mettre d'accord sur le verdict et le juge avait donc annulé le procès, relaxant de fait le bénévole.

Mais les autorités avaient refusé d'abandonner les poursuites contre Scott Warren et lui avaient demandé d'accepter une peine de 24 heures de prison en plaidant "coupable" d'aide à l'entrée illégale sur le territoire, faute de quoi il serait traduit une nouvelle fois en justice.

Le jeune homme et ses avocats ayant refusé, un nouveau procès a été organisé à Tucson cette semaine. Il aura cette fois suffi de deux heures aux jurés pour acquitter le bénévole de toutes les charges retenues contre lui.

"Que ce soit dans le tribunal ou en dehors, notre travail a toujours été d'éduquer. D'expliquer clairement la situation compliquée à la frontière et de faire comprendre la crise humanitaire à ceux qui écoutent", a déclaré Scott Warren à l'issue du verdict dans un communiqué transmis par son ONG.

Pour ses avocats, M. Warren a été pris pour cible par les autorités en raison de la diffusion par "No More Deaths" d'une vidéo montrant des agents de la police aux frontières en train de détruire des bidons d'eau laissés par l'ONG dans le désert pour éviter aux clandestins de mourir de soif.

L'affaire, dénoncée par Amnesty International, symbolise pour certains les mesures extrêmes que le gouvernement du président Donald Trump est prêt à prendre pour combattre l'immigration clandestine, un de ses thèmes de prédilection.