USA: cinq ans après les émeutes de Ferguson, le père de Michael Brown veut rouvrir l'enquête

Le père de Michael Brown, un jeune Noir dont la mort il y a cinq ans sous les balles d'un policier blanc avait embrasé la ville de Ferguson et déclenché des manifestations dans tous les Etats-Unis, a demandé vendredi à la justice de rouvrir l'enquête sur les circonstances du drame.

L'abandon des poursuites contre l'auteur des tirs, fin 2014, avait provoqué une nouvelle explosion de colère dans cette ville de la banlieue de Saint-Louis, dans l'Etat conservateur du Missouri.

"Je demande que les éléments soient examinés à nouveau et que les responsables rendent des comptes", a déclaré à la presse Michael Brown Senior à l'occasion du cinquième anniversaire de la mort de son fils, qui avait rouvert le débat sur les violences policières et le racisme persistant aux Etats-Unis.

Le 9 août 2014, "je n'ai pas pu le protéger et "ça me brise le coeur", a ajouté M. Brown, selon des propos rapportés par le journal local St. Louis Post Dispatch. "Je vais me battre jusqu'à ma mort pour que justice soit rendue", a-t-il encore lancé.

Son fils, âgé de 18 ans, avait été abattu alors qu'il n'était pas armé et ne semblait pas présenter de menace imminente.

Il a été "assassiné de sang froid" par "un lâche avec un insigne", a accusé M. Brown, en référence à l'agent Darren Wilson qui a depuis quitté la police.

Le père endeuillé a précisé s'être entretenu avec le nouveau procureur local, Wesley Bell, un Noir qui a pris ses fonctions récemment, pour lui demander de rouvrir le dossier. Celui-ci est resté prudent sur les suites qu'il donnera à cette requête.

"Nos services font de leur mieux pour comprendre les problèmes sous-jacents qui ont contribué à la mort tragique de Michael Brown", avait-il déclaré dans un communiqué en amont de leurs discussions.

Près de 1.000 personnes sont tuées chaque année aux Etats-Unis par des policiers, avec une surreprésentation des Afro-américains parmi les victimes.

La médiatisation de ces affaires, facilitée par la viralité des vidéos tournées sur téléphone portable, a donné naissance au mouvement Black Lives Matter ("Les vies des Noirs compte").

A Ferguson, où la majorité de la population est noire, plusieurs Afro-américains ont été nommés à des postes à responsabilité, notamment à la tête de la police, depuis le drame.

Pour Michael Brown senior, ce n'est pas suffisant. "On continue de voir des cadavres noirs et de couleur à terre", a-t-il regretté.