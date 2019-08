USA: cinq enfants meurent dans l'incendie d'une crèche privée

Les autorités américaines enquêtaient lundi sur les causes d'un incendie ayant provoqué la mort de cinq enfants à Erie, en Pennsylvanie, endormis dans une crèche privée.

Les enfants, âgés de 8 mois à 7 ans, dormaient au deuxième étage quand le feu s'est déclaré tôt dimanche matin, a expliqué le chef des pompiers de cette ville du nord-est des Etats-Unis, Guy Santone.

Les soldats du feu sont arrivés sur les lieux environ 25 minutes après le début du brasier et ont découvert "des flammes importantes sortant de toutes les fenêtres du premier étage et des informations faisant état d'enfants piégés au deuxième étage", a dit M. Santone à la chaîne locale Jet24, affiliée d'ABC News.

"Donc évidemment les pompiers ont commencé à combattre l'incendie mais un autre groupe de pompiers a filé vers l'autre côté du bâtiment pour monter dans les chambres", a-t-il poursuivi.

"Nous avons été en mesure de secourir ou d'extirper les cinq plus jeunes enfants mais ils sont malheureusement tous décédés."

Elaine Harris, la femme qui accueillait cette crèche dans sa maison, a de son côté été blessée et a eu un accident de la route alors qu'elle se conduisait vers l'hôpital, selon M. Santone. Elle a été transportée à Pittsburgh pour y être soignée.

Guy Santone a confié au New York Times que l'une des victimes était un enfant de Mme Harris et les quatre autres des frères et soeurs.

Selon M. Santone, les enquêteurs s'orientaient vers la piste d'un incendie d'origine électrique.