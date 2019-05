USA: deux morts et des blessés lors d'une fusillade dans une université

Deux personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées, dont trois grièvement, lors d'une fusillade mardi après-midi sur le campus de l'université de Caroline du Nord, à Charlotte, ont indiqué les autorités locales.

Le pronostic vital de trois des blessés est engagé, ont fait savoir dans la soirée les services de secours, confirmant les deux décès et un blessé dont les jours ne sont pas en danger.

Ils avaient indiqué plus tôt que la vie de deux des quatre blessés était menacée, tout en précisant que le bilan était encore susceptible d'évoluer.

De son côté, le service d'urgence de l'université a annoncé l'annulation de tous les examens jusqu'à la fin de la semaine.

La fusillade est intervenue au dernier jour de cours.

Le responsable de la sécurité de l'université Jeff Baker avait fait état lors d'une conférence de presse avant la diffusion du dernier bilan des services d'urgence de "trois blessés graves".

Son équipe est intervenue rapidement pour mettre fin à la fusillade et interpeller le tireur, qui était "armé d'un pistolet".

"Nous nous entraînons pour ce genre d'incidents", a dit M. Baker. "Nous avons simultanément placé le campus en confinement grâce à un système qui nous permet de le faire en appuyant sur un seul bouton".

Il a refusé de donner des précisions sur le tireur et sur ses victimes.

La police de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) a écrit sur Twitter "inspecter un par un les locaux du campus", et n'avoir "aucune raison de penser que quelqu'un d'autre soit impliqué". L'opération se poursuivait dans la soirée, a-t-elle tweeté, implorant la patience des personnes toujours confinées.

"Ne quittez pas votre bâtiment avant qu'il n'ait été vérifié", a ajouté le CMPD.

"Le campus reste placé en confinement, les examens sont annulés jusqu'à dimanche", a tweeté quasi-simultanément le service d'urgence de l'université.

Selon des médias locaux, le suspect, âgé de 22 ans, avait récemment abandonné les études d'histoire qu'il suivait dans cet établissement, où l'année universitaire prenait fin ce mardi.

Les deux personnes décédées sont des garçons âgés de 17 et 18 ans, rapporte par ailleurs une antenne locale de la chaîne Fox.

"Nous étions dans la bibliothèque, il est entré et les gens ont immédiatement couru dans le couloir en criant qu'il y avait un tireur", a raconté à NBC un témoin qui dit s'être barricadé dans une salle avec d'autres étudiants. "Nous avons mis une table devant la porte, éteint les lumières et attendu un certain temps avant que la police n'arrive".

"Mes pensées vont aux familles de ceux qui ont perdu la vie, aux blessés, à l'ensemble de la communauté universitaire et aux courageux membres des services de secours qui sont intervenus", a réagi sur Twitter la maire de Charlotte Vi Lyles, "sous le choc".

Cette fusillade intervient trois jours après qu'un jeune homme de 19 ans a ouvert le feu dans une synagogue de Californie, tuant une femme et blessant trois personnes.