USA et Chine s'imposent de nouvelles taxes douanières, le conflit s'envenime

Nous esperons que le camp américain puisse nous rejoindre, et qu'avec une attitude rationnelle et pragmatique, on puisse enfin aboutir ensemble à un résultat satisfaisant

Lu Kang, porte parole du ministère chinois des affaires étrangères

Ordinateurs, composants électroniques ...toute une gamme de produits venant de Chine encore surtaxés. Les États-Unis imposent de nouveaux droits de douanes jeudi Une façon d'enrayer, selon le gouvernement Trump, des pratiques commerciales déloyales.Oeil pour oeil dent pour dent, Pekin réplique immédiatement et impose à son tour, jeudi de nouveaux droits de douane sur une large gamme de produits américains importés. La guerre commerciale entre les deux géants s'intensifie mais Pekin assure oeuvrer pour que cesse les hostilités.Des pourparlers entre négociateurs américains et chinois ont en effet débuté mercredi à Washington. Des négociations pour tenter de mettre fin à cette spirale infernale qui pourrait s'averer nuisible pour l'économie chinoise."Nous en sommes déjà à la troisième salve et il pourrait y en avoir encore. Trump a promis qu'il pourrait imposer des taxes sur toutes les importations chinoises si la crise venait à s'aggraver", explique Angélique Forget, la correspondante de TV5Monde à Shangai.Washington réfléchit pour septembre à une nouvelle vague de taxes sur 200 milliards d'importations de produits chinois,Mais cette frénésie de taxes douanières pourrait aussi affecter l'économie américaine.Aujourd'hui, cette surenchère de droits de douane touche notamment le soja américain, un marché d'exportation vital pour les agriculteurs. La Banque centrale américaine a tiré la sonnette d'alarme, elle estime que cette guerre pourrait notamment avoir des conséquences sur l'emploi.