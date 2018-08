USA: Facebook veut accéder aux données bancaires de ses utilisateurs

Facebook a approché de grandes banques américaines pour leur demander de partager des données de leurs clients abonnés au réseau social, afin de proposer de nouveaux services sur son service de messagerie Messenger.

Le célèbre réseau social a tenu il y a plusieurs mois des discussions avec Chase, la banque de détail de JPMorgan, Citi (Citigroup) et Wells Fargo, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP sous couvert de l'anonymat, soulignant que Chase avait mis fin à ces négociations.

Le groupe de Mark Zuckerberg souhaitait avoir des informations sur toutes les transactions financières effectuées par carte bancaire et connaître les soldes des comptes courants de clients, a encore dit la source.

Il demandait des informations sur les commerces avec lesquels ils font affaire et proposait en échange aux établissements bancaires de placer sur Messenger, qui revendique 1,3 milliard d'utilisateurs actifs, certaines de leurs offres.

Facebook n'a en revanche pas précisé quelle utilisation il entendait faire des données demandées, selon la source.

Des contacts ont également été pris avec la banque U.S Bancorp, selon le Wall Street Journal qui a révélé l'affaire.

- "Pas pour la pub" -

"Comme plusieurs entreprises internet avec des activités commerciales, nous nous associons à des banques et des émetteurs de cartes bancaires pour offrir des services comme le chat (une messagerie instantanée) avec les clients et la gestion de compte", a répondu à l'AFP une porte-parole.

Et d'ajouter: "Les comptes courants liés aux pages Facebook permettent à leurs propriétaires de recevoir en temps réel des actualisations sur Messenger et peuvent ainsi garder les traces sur les données de leurs transactions, comme des reçus de caisse, les dates de livraisons et le solde de leurs comptes courants".

"Nous n'utilisons pas ces informations à des fins publicitaires", a-t-elle encore fait valoir.

Sans confirmer ni infirmer les informations, une porte-parole de Citi a indiqué à l'AFP que l'établissement avait "régulièrement" des discussions sur de "potentiels" partenariats.

Une source interne a, elle, dit à l'AFP que la banque n'excluait pas de partenariat avec un réseau social car elle a constaté que ses clients passent de plus en plus temps de temps sur les réseaux sociaux.

Patricia Wexler, une porte-parole de JPMorgan Chase, a renvoyé l'AFP vers une déclaration faite au Wall Street Journal.

"Nous ne partageons pas les données des transactions effectuées par nos clients (...) et avons par conséquent rejeté certaines propositions", a-t-elle dit au quotidien.

Wells Fargo n'a pas souhaité faire de commentaire.

Ces informations remettent sur le devant de la scène la question des données personnelles des utilisateurs après le scandale Cambridge Analytica (CA), une société britannique accusée d'avoir à des fins politiques collecté et exploité sans leur consentement les données d'utilisateurs du réseau social.

- Ne pas partager avec des tiers -

Cette affaire et d'autres polémiques à répétition ont affecté les résultats récents de Facebook et obscurci ses performances à venir, ce qui a conduit à une perte de 119 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule séance fin juillet à Wall Street.

Facebook aurait vanté aux banques les mérites d'une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de voir le solde de leur compte courant et de les alerter en cas de fraude, affirme le Wall Street Journal.

Le réseau social se serait engagé à ne pas partager ces données financières avec des parties tierces.

Les données personnelles des utilisateurs sont la base du modèle économique de Facebook, dont la quasi-totalité des revenus provient des ventes d'espaces publicitaires.

Un partenariat avec Facebook permettrait aux banques de combler le fossé grandissant avec les start-ups spécialisées dans la finance (Fintech), qui séduisent les millenials (18-35 ans).

L'application Venmo (Paypal) par exemple s'est imposée comme un des principaux moyens de transfert d'argent entre particuliers par smartphone, loin devant Zelle, mise en place par un consortium de grandes banques.