USA : l'ouragan Isaias s'abat sur la Caroline du Nord, risque de pluies meurtrières

L'ouragan Isaias s'est abattu lundi soir sur l'Etat de Caroline du Nord, dans le sud-est des Etats-Unis, où il pourrait selon les météorologistes provoquer de fortes pluies potentiellement meurtrières.

La tempête, accompagnée de vents allant jusqu'à 140km/h, a touché terre près d'Ocean Isle Beach à 23h10 (03h10 GMT mardi), dans le sud de la Caroline du Nord, a précisé le centre national américain des ouragans (NHC), basé à Miami en Floride.

Une dépression entre dans la catégorie 1 de l'échelle de Saffir-Simpson de classification des ouragans - qui en compte cinq - lorsque ses vents soutenus maximaux dépassent les 119 km/h.

Le NHC a mis en garde contre le risque de vents violents, d'inondations et de fortes vagues en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, où les habitants sont habitués chaque été ou presque au passage de tempêtes.

Face à cette menace, le président Donald Trump a annoncé avoir déclaré l'état d'urgence pour la Floride et les deux Carolines afin de libérer des fonds fédéraux.

"Tout le monde doit rester vigilant", a-t-il averti lors d'une conférence de presse.

"J'encourage tout le monde à suivre les directives des autorités locales et des Etats", a-t-il ajouté.

"En Caroline du Nord, nous savons en gros quoi faire", comme ne pas conduire sur les routes inondées, s'abriter dans un endroit sûr et préparer un kit d'urgence, a déclaré au cours du week-end le gouverneur de cet Etat, Roy Cooper.

- Masques et désinfectants -

"Mais cette fois, mettez aussi vos masques et désinfectants pour les mains dans votre kit et n'oubliez pas de respecter la distanciation" physique, a-t-il ajouté.

Comme de nombreux Etats du sud et de l'ouest des Etats-Unis, les Caroline du Sud et du Nord font face depuis plusieurs semaines à une recrudescence de la pandémie de Covid-19.

En Caroline du Nord, des militaires ont été déployés dans cet Etat de la côte atlantique des Etats-Unis, pour aider à se préparer à la tempête et apporter un soutien après si nécessaire.

Et une alerte à la tornade est en vigueur dans cet Etat jusqu'à mardi matin, selon l'agence météorologique américaine.

Un temps classé comme ouragan de catégorie 1 avant d'être rétrogradé en tempête tropicale puis de redevenir un ouragan, Isaias a d'abord menacé la Floride dimanche. La tempête n'avait pas regagné en vigueur au contact des eaux chaudes du détroit de Floride.

Les centres de dépistage du Covid-19 de cet Etat, dont beaucoup sont hébergés dans des tentes, avaient été fermés pour le passage d'Isaias.

Isaias avait fait la semaine dernière une victime dans le territoire américain de Porto Rico, une femme de 56 ans dont le véhicule a été emporté par les eaux.

La dépression a également fait des dégâts, mesurés, en République dominicaine et dans les Bahamas.

Elle a en revanche épargné la Floride, dont les autorités, déjà aux prises avec la pandémie de Covid-19, craignaient le pire.

Des vents forts étaient attendus mardi à Washington, Philadelphie et New York. Et le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré l'état d'urgence, appelant ses concitoyens de ne pas s'aventurer sur les routes.