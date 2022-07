USA: la figure du catch Vince McMahon prend sa retraite de patron de la WWE

Le promoteur américain de catch Vince McMahon a annoncé vendredi prendre sa retraite de ses fonctions de PDG de la puissante WWE, alors qu'une enquête interne se penchait sur un accord secret avec une employée avec qui il aurait eu une liaison.

"Alors que j'approche 77 ans, je sens qu'il est temps pour moi de prendre ma retraite en tant que président-directeur général de la WWE", écrit Vince McMahon dans un communiqué sur le site du groupe.

En juin, le Wall Street Journal avait révélé que Vince McMahon avait secrètement conclu un accord de confidentialité à 3 millions de dollars avec une employée avec qui il aurait eu une relation extraconjugale.

M. McMahon avait alors annoncé déjà se mettre en retrait de ses responsabilités au sein de la WWE, le temps que le groupe mène une enquête interne sur cet accord.

Début juillet, le même Wall Street Journal rapportait qu'en tout le PDG de la WWE aurait payé 12 millions de dollars sur 16 ans pour conclure des accords de confidentialité avec quatre femmes différentes.

L'un des accords, pour 7,5 millions de dollars aurait été conclu avec une ancienne catcheuse qui accusait Vince McMahon de l'avoir obligée à lui faire une fellation et qui avait ensuite été rétrogradée dans son statut au sein de la WWE, avant que son contrat ne soit pas renouvelé en 2005.

Un accord à 1 million de dollars a également été passé avec une autre femme qui accusait le patron de la WWE de l'avoir harcelée sexuellement au travail, et de lui avoir envoyé des photos de lui nu non-sollicitées.

Depuis plus de 40 ans, Vince McMahon a représenté l'un des artisans principaux du développement du catch aux Etats-Unis, succédant à son père à la tête de la WWF, devenue depuis la WWE, et transformant l'entreprise en une machine à plusieurs milliards de dollars, à la croisée du sport et du divertissement.

Il montait régulièrement sur le ring pour prendre part aux combats écrits à l'avance, endossant le rôle d'un méchant sans vergogne.

Vince McMahon est marié depuis plus de 50 ans à Linda McMahon, ancienne membre du gouvernement sous Donald Trump, chargée des petites entreprises.

Dans son communiqué, Vince McMahon précise que sa fille, Stephanie McMahon, sera désormais présidente de la WWE, ainsi que co-directrice générale avec l'actuel responsable des revenus du groupe, Nick Khan.