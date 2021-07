USA: les cas de Covid de nouveau en hausse, le variant Delta dominant

Les cas de Covid-19 augmentent de nouveau aux Etats-Unis, où le variant Delta est devenu le variant dominant, selon les données des autorités sanitaires américaines mercredi.

La moyenne sur sept jours du nombre de nouvelles infections quotidiennes se situait mardi à un peu moins de 13.900 cas, quand elle était d'environ 11.500 il y a deux semaines, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Soit une hausse de plus de 20%.

Et l'effet d'un long week-end ayant comporté un jour férié pourrait même atténuer pour le moment cette augmentation, à cause de chiffres transmis avec retard par les autorités locales.

Le variant Delta, qui est plus contagieux que les autres, cause désormais environ 52% des cas, toujours selon les CDC, la principale agence fédérale de santé publique du pays.

Malgré des doses de vaccins largement disponibles pour tous, la campagne d'immunisation américaine a connu un fort ralentissement après un pic début avril.

A l'heure actuelle, un peu plus de 55% de la population, soit près de 183 millions de personnes, ont reçu au moins une dose de l'un des trois vaccins autorisés dans le pays.

Des régions du Midwest et du sud du pays sont celles ayant les taux de vaccination les plus bas, par rapport au Nord-Est et aux Etats de la côte Ouest américaine où ces taux sont bien plus élevés.

Un hôpital de Springfield, dans le Missouri, s'est retrouvé en manque de respirateurs pour soigner les patients de Covid-19 ce week-end, ont rapporté des médias locaux.

La pandémie aura désormais "deux visages différents" aux Etats-Unis, a dit à l'AFP Amesh Adalja, du centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire. Elle restera "un problème dans les endroits avec un grand nombre de personnes non vaccinées", mais ailleurs, "elle sera davantage traitée comme un virus respiratoire ordinaire".

Ainsi, dans les endroits avec de forts taux de vaccination, on constatera selon lui de plus en plus une "dissociation" entre le nombre de cas de Covid-19, et des courbes d'hospitalisations et de décès en baisse.