USA: risque d'ouragan en Nouvelle-Angleterre, région normalement épargnée

Une partie du Nord-Est des Etats-Unis, dont New York, a été placée en alerte à l'approche de la tempête tropicale Henri, susceptible de devenir le premier ouragan en 30 ans à toucher la côte de la Nouvelle-Angleterre.

Henri s'accompagne de risques d'inondations et de vents violents qui pourraient causer de graves dommages, ont annoncé vendredi les services météo américains.

"Henri devrait se transformer en ouragan ce soir (vendredi) ou samedi et avoir la force d'un ouragan ou en être tout proche lorsqu'il touchera terre à Long Island ou dans le sud de la Nouvelle-Angleterre dimanche", a indiqué dans un bulletin vendredi à 17h00 le Centre national de surveillance des ouragans (NHC). Mais les services météo alertaient sur des impacts potentiels dès samedi.

"Le dernier ouragan à avoir touché terre en Nouvelle-Angleterre remonte à Bob en 1991", a indiqué un porte-parole de l'agence américaine d'étude de l'océan et de l'atmosphère. Cet ouragan avait fait au moins 17 morts sur toute la côte Est.

Face à la menace, plusieurs gouverneurs ont appelé la population à la prudence. Dans le Massachusetts, l'Etat de la ville de Boston, le gouverneur Charlie Baker a demandé "à tous d'éviter les déplacements inutiles", surtout dans les zones côtières.

Dans cet Etat, où toutes les plages et les parcs seront fermés entre samedi et lundi, la tempête pourrait provoquer des coupures de courant pour 100.000 à 300.000 habitants, indiquent les services du gouverneur.

L'alerte ouragan est également valable dans certaines zones de Long Island dans l'Etat de New York, et dans les Etats du Connecticut et de Rhode Island, a indiqué vendredi le service national de météo (National Weather Service) sur Twitter, en mettant en garde contre des risques de "vagues et de courants dangereux".

Une partie de la côte située à New York est concernée par l'alerte à cette tempête tropicale.

"C'est la première fois en près de 10 ans qu'une veille d'ouragan est émise pour certaines parties de notre région", ont assuré les services météo de la ville de New York, précisant que la dernière fois, il s'agissait de l'ouragan Irène, fin août 2011.

Un an plus tard, l'ouragan Sandy avait laissé un souvenir encore plus douloureux dans la capitale culturelle et économique américaine (44 morts).

Les services météo préviennent que les vents violents pourraient causer de nombreux dommages matériels, notamment sur des toits d'habitations, sur des routes, et provoquer coupures d'électricité et de télécommunications dans toute la zone touchée.