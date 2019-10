USA: une juge maintient l'interdiction des e-cigarettes dans le Massachusetts

L'interdiction totale des cigarettes électroniques dans l'Etat du Massachusetts (nord-est) est maintenue pour l'instant: une juge fédérale a rejeté vendredi la demande en référé des industriels, qui demandaient la levée d'une interdiction annoncée suite à une série de maladies pulmonaires parfois mortelles liées à des e-cigarettes.

Le Massachusetts était devenu le 24 septembre le premier Etat américain à interdire totalement les cigarettes électroniques sur son territoire, pour quatre mois, face à cette vague de maladies pulmonaires contractées par des utilisateurs d'e-cigarettes.

Jeudi, ces maladies, dont les causes précises restent à élucider, avaient fait 18 morts et plus de 1.000 malades à travers les Etats-Unis.

L'industrie avait rapidement demandé en référé la suspension de cette interdiction, la jugeant disproportionnée par rapport au danger, et plaidant pour une interdiction limitée à certaines cigarettes électroniques seulement, notamment les vapoteuses au THC ou les recharges vendues sur le marché noir.

Près de 80% des malades pour lesquels des informations sont disponibles ont indiqué avoir consommé des recharges de vapoteuses au THC, l'agent psychoactif du cannabis.

Mais une juge fédérale de Boston, Indira Talwani, a rejeté la demande des industriels, estimant qu'ils n'avaient pas "démontré qu'ils avaient une chance substantielle de l'emporter au mérite" et que leur "accorder une suspension de l'interdiction serait contraire à l'intérêt du public".

La décision n'est que temporaire: la juge a fixé au 15 octobre une audience pour entendre les arguments des deux parties et décider s'il y a lieu d'accorder aux industriels, qui redoutent la faillite, une injonction provisoire.

Les industriels, représentés par l'association Vapor Technology Association, avaient en revanche obtenu une petite victoire jeudi devant une autre juridiction, new-yorkaise celle-là.

Un panel de juges avait suspendu une interdiction des cigarettes électroniques aromatisées, avec l'objectif aussi de protéger les jeunes. Annoncée mi-septembre, cette interdiction devait être pleinement appliquée à partir de cette semaine.

Là encore, la décision new-yorkaise n'est que temporaire, et les parties doivent retourner devant le tribunal le 18 octobre.

cat/plh