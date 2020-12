"On va mourir et même pas sur scène": la culture crie sa colère dans la rue

Plusieurs centaines de professionnels du monde de la culture manifestaient mardi à midi contre la décision de prolonger la fermeture des lieux culturels pour cause de Covid-19, dénonçant le "mépris" du gouvernement à leur égard.

A l'appel de la CGT-spectacle, les manifestants sont rassemblés sur la place de la Bastille à Paris depuis midi, et plusieurs rassemblements sont prévus à travers la France.

"Ouvrez les théâtres", "ouvrez les cinémas", "déconfinons la culture!", ont-ils scandé sur la place noire de monde et sur les marches de l'Opéra Bastille.

Des manifestants brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire "La culture, nourriture essentielle", "On va mourir et même pas sur scène", "Le spectacle rend vivant" ou encore "L'art est une arme de construction massive".

"C'est la catastrophe, ça fait six mois que je ne travaille plus", a déclaré à l'AFP Martin, intermittent du spectacle de 27 ans. "Les théâtre sont frileux aussi à nous faire travailler car les décisions politiques changent constamment. Ce qui se passe est une mise à mort".

Christophe Alévêque, acteur, réclame "de la clarté". "On veut qu'on nous dise quand on va pouvoir rouvrir car on ne rouvre pas un théâtre d'un claquement de doigt. Il y a un mépris affiché pour le public. On lui a dit de changer d'heure, on lui a dit de changer de jour. On a été très patient maintenant il faut que tout ça s'arrête", a-t-il martelé.

"J'ai joué devant un public entièrement masqué. Tous les gens portent le masque. Qu'est ce qu'on peut faire de plus?", s'indigne-t-il encore.

Sylvie, costumière à la retraite, est "effarée par le mépris de nos gouvernants à l'égard de la culture qui est sans cesse reléguée à plus tard".

Théâtres, salles de spectacles, cinémas, musées resteront fermé au moins jusqu'au 7 janvier.

Le milieu mène aussi le combat devant les tribunaux: syndicats et artistes ont annoncé saisir le Conseil d’Etat, via un "référé liberté", une procédure d'urgence, comme ont pu le faire ces dernières semaines les professionnels de la restauration, ou bien le secteur du ski.