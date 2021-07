Vaccin anti-Covid: 4 milliards de doses injectées, inégalement réparties

Au moment où la planète dépasse les quatre milliards d'injections, les pays pauvres peinent toujours à se procurer les précieuses doses de vaccins anti-Covid, malgré de récents dons provenant de pays riches.

Au moins 4.014.302.550 doses ont été injectées dans le monde, selon un bilan de l'AFP réalisé jeudi à partir de sources officielles, arrêté à 11H00 GMT. Rapportées à la population mondiale, 52 doses (premières ou deuxièmes) ont été administrées pour 100 habitants.

Les injections ont légèrement ralenti: ce quatrième milliard a été atteint en 30 jours, alors qu'il n'en avait fallu que 26 pour atteindre le précédent. Les premier et deuxième milliards avaient été atteints respectivement en environ 140 et 40 jours.

- Les Emirats mènent la danse -

Quatre doses administrées sur dix (1,6 milliard) l'ont été en Chine, l'Inde (451 millions) et les Etats-Unis (343 millions) complétant le podium en valeur absolue.

Mais rapporté à la population, parmi les pays de plus d'un million d'habitants, c'est au Proche-Orient que se trouve le champion de la vaccination: les Emirats arabes unis, qui ont administré 168 doses pour 100 habitants. L'Uruguay (137) et Bahreïn (134) se classent deuxième et troisième. Les Emirats flirtent avec les 70% de population complètement vaccinée, l'Uruguay et Bahreïn dépassent les 60%.

Suivent dans le peloton de tête le Qatar, le Chili et le Canada (129 doses pour 100 habitants), Israël (128), Singapour (125), le Royaume-Uni, la Mongolie et le Danemark (124), ainsi que la Belgique (122). Ces pays dépassent plus ou moins largement les 50% de population complètement vaccinée (entre 52% et 63%).

La Chine (111 doses pour 100 habitants), les Etats-Unis (104) et l'Union européenne (103) ne sont pas loin. Les Etats-Unis et l'UE ont complètement immunisé près de la moitié de leur population, tandis que la Chine ne communique pas cette donnée.

- Les Etats-Unis calent -

Mais les Etats-Unis, dont la campagne avait démarré très fort, vaccinent désormais beaucoup plus lentement. Au cours de la semaine écoulée, le pays n'a injecté des doses qu'à 0,2% de sa population chaque jour, loin derrière la Chine (1,1%) et l'UE (0,7%).

C'est actuellement le Bhoutan qui vaccine le plus vite, injectant des doses à 4,9% de sa population chaque jour. Comme il l'avait fait pour les premières doses au printemps, le pays vient d'administrer des deuxièmes doses à près de 60% de sa population en une dizaine de jours. Un rythme observé dans aucun autre pays.

Suivent la Malaisie et le Sri Lanka (1,5% de leur population chaque jour).

En Europe, les pays les plus rapides actuellement sont le Danemark, l'Irlande et la Turquie (1,1% chacun), devant la Belgique et la France (1%).

- Frémissement dans les pays pauvres -

Si la plupart des pays pauvres ont désormais commencé à vacciner, principalement grâce au mécanisme Covax (OMS, alliance Gavi et coalition Cepi), la vaccination anti-Covid reste très inégalitaire: les pays à "revenu élevé" (au sens de la Banque mondiale) ont administré en moyenne 97 doses pour 100 habitants, contre seulement 1,6 dose dans les pays à "faible revenu".

Les injections dans ces pays ont toutefois frémi récemment, grâce à des dons de doses inutilisées par les pays riches, principalement AstraZeneca/Oxford ou Johnson & Johnson.

L'Afrique reste le continent le plus en retard, avec 4,8 doses administrées pour 100 habitants, soit 10 fois moins que la moyenne mondiale (52).

Alors que de nombreux pays riches vaccinent déjà les adolescents, trois pays n'ont toujours pas démarré leur campagne: le Burundi, l'Erythrée et la Corée du Nord. Haïti et la Tanzanie sont les derniers pays en date à avoir commencé à vacciner, respectivement le 16 et le 28 juillet.