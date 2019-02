Vaccin contre la grippe: un cocktail délicat qui a pris du retard cette année

Le vaccin contre la grippe, un assemblage presque aussi complexe qu'un grand vin : la composition de celui qui sera administré l'hiver prochain dans l'hémisphère Nord n'a pu être que partiellement déterminée jeudi et sera finalisée le 21 mars, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Deux fois par an, en février pour l'hémisphère Nord et en septembre pour l'hémisphère Sud, l'OMS parie sur les virus qui circuleront l'hiver suivant, pour déterminer, avec plusieurs mois d'avance, la composition du vaccin.

En effet, les virus de la grippe évoluent constamment. Ceux qui circulent une année donnée ne sont pas forcément ceux qui circuleront la suivante, d'où la nécessité de modifier le vaccin tous les ans.

Le délai de plusieurs mois entre les recommandations de l'OMS et le début de la prochaine saison grippale est dû aux processus de fabrication par les labos pharmaceutiques : dans le cas du vaccin contre la grippe, la culture des virus se fait en effet dans des oeufs de poule.

Pour déterminer la composition du vaccin, l'OMS analyse les données de ses centres nationaux de la grippe, répartis dans une centaine de pays et qui surveillent la circulation des virus durant la saison en cours.

Plus les virus choisis pour composer les vaccins correspondent à ceux qui circuleront l'hiver prochain, plus la vaccination sera efficace. Problème : personne ne peut prédire avec certitude quels seront ceux qui circuleront dans huit mois.

Les virus grippaux responsables des épidémies saisonnières sont de deux types : A (divisés en sous-groupes, principalement H1N1 et H3N2) et B. Les recommandations de l'OMS portent sur des vaccins quadrivalents (protégeant contre quatre types de virus, deux A et deux B).

La composition du vaccin pour l'hiver 2019-20 dans l'hémisphère Nord a été l'objet d'une réunion à Pékin qui s'est achevée jeudi.

Verdict : le vaccin sera composé d'un virus de type A(H1N1) prélevé en 2018 à Brisbane (Australie), d'un de type B prélevé en 2017 au Colorado (États-Unis) et d'un de type B prélevé en 2013 à Phuket (Thaïlande). Ces deux derniers étaient déjà présents dans le vaccin pour la saison en cours.

En revanche, l'OMS n'a pu déterminer quel virus A(H3N2) serait intégré au vaccin, car la proportion des différents virus de ce type en circulation a récemment évolué. Elle se donne un mois de plus pour y parvenir, jusqu'au 21 mars.

Ce choix est important : cet hiver, en France, les virus de la grippe qui circulent sont en majorité des virus A(H3N2). Or, selon les premières estimations, le vaccin actuel n'est efficace qu'à 21% contre ce type de virus.