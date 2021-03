Vaccinations dans l'UE : "La souveraineté nationale reste la norme, personne n’a envie de se soumettre à l’Europe"

L’Union européenne a exporté quelque 9 millions de doses, tous vaccins confondus, vers le Royaume-Uni entre le 1er février et le 9 mars, soit environ un tiers du total des doses administrées aux Britanniques. A l’inverse, aucune dose produite sur le sol britannique n’a été exportée vers l’Union européenne.

AstraZeneca doit livrer à partir du 2ème trimestre aux 27 pays membres 70 millions de doses de son vaccin, l’objectif prévu au départ était de 180 millions. Mais au 1er trimestre, l’Union européenne n’a reçu que 30 millions de doses sur les 90 prévues.



L'Union européenne a décidé ce 24 mars de placer sous haute surveillance les exportations de vaccins anti-Covid produits sur son sol, afin d'empêcher la fuite vers d'autres pays des doses nécessaires aux Européens, un durcissement observé avec réserve par certains Etats membres.

TV5MONDE : Comment expliquer cette volonté de bloquer les exportations de vaccins ?

Dr. Anne Sénéquier, chercheuse à l’IRIS et Co-directrice de l’Observatoire de la Santé mondiale "Global health" : L'Europe aurait pu changer la donne. L’Europe, qui était à l’origine du concept de "bien commun de l’humanité", a perdu du terrain. En France, nous nous sommes rendu compte - avec Sanofi et Pasteur - que nous n’aurions pas de vaccin au début de l’année 2021 comme les autres puissances occidentales, mais il était possible de maintenir ce concept de bien commun de l’humanité. Les Etats-Unis de Donald Trump, en se retirant du processus Covax, ont laissé une place très importante à la Chine. A travers la Route de la Soie et des accords avec des pays qui n’ont pas eu l’occasion de faire des contrats bilatéraux avec les grandes sociétés pharmaceutiques, et qui ne sont pas prioritaires dans le Covax, les Chinois sont en train de dessiner la diplomatie au moins de la prochaine décennie.



Mais y-a-t-il une diplomatie européenne sur la pandémie ?



La thématique santé n’a jamais été vraiment de la compétence de l’Europe. Quand la pandémie est arrivée, nous avons pu constater que chacun mettait en place sa politique de prévention de son côté. Et c'est une fois qu'elle s'est aperçue que ce n’était pas très pertinent, que l’Union européenne a commencé à mettre en place quelque chose. La souveraineté nationale reste la norme aujourd’hui et il semblerait que personne n’ait envie de se soumettre à l’Europe. Le concept de "bien commun de l’humanité" a une pertinence, sanitaire, économique et internationale, mais il ne serait pas compris par la population qui l’interprèterait comme si on "les laisser tomber pour aider les autres."



Chargement du lecteur...





Pourquoi l'UE a changé de position sur le concept de "bien commun de l'humanité" ?



Les Etats-Unis ont coopté le premier vaccin parce qu’ils l’ont financé en disant : ce sera America first et rien d’autre. A ce moment-là, les autres nations ont commencé à prendre peur. Le Royaume-Uni a été le premier à mettre en place des accords bilatéraux avec des laboratoires. Et l’Europe, après avoir dit qu’il fallait respecter le concept du bien commun de l’humanité, s’est dit qu’il fallait y aller aussi. C’est par effet de domino et par crainte de manquer de doses que l’Union européenne se retrouve dans cette situation aujourd’hui. Une situation qui n’était pas voulue à l’origine, mais l’évolution des relations internationales a fait que nous en sommes à ce point.



Il y a d’un côté une volonté de l’Union européenne de lever les obstacles de la propriété intellectuelle, les restrictions à l’export et de réquisitionner les moyens pour la production des vaccins, et de l’autre cette même Union européenne dit non à l’OMC pour la levée des brevets demandés par l’Inde, l’Afrique du Sud et une centaine d’autres pays sur tous les produits qui concernent le Covid-19.



Comment concilier cette attitude avec la position soutenue en février dernier dans une tribune signée par la chancelière allemande, les présidents français et sénégalais, les dirigeants de l’Union européenne et des Nations Unies appelant à un renforcement de la coopération internationale pour lutter contre la pandémie ?



Le message qui est envoyé à la communauté internationale est désastreux : c'est leur dire : nous valons mieux que vous, c’est nous d’abord ! Et le problème est que nous ne sommes plus dans un monde où l’économie occidentale est la première économie mondiale. Nous avons bien vu que la majorité de nos équipements médicaux et de nos médicaments étaient fabriqués en Asie. C’est désastreux d’un point de vue économique mais aussi sanitaire. Car en privilégiant certains pays, plutôt qu’une vaccination mondiale on augmente le nombre de décès au niveau global.



Ne pas comprendre la nécessité de l’équité vaccinale aujourd’hui, c’est ne pas

comprendre le prix à payer demain

Dr. Anne Sénéquier, chercheuse à l'IRIS

Une étude du Goalkeepers, de la fondation Bill & Melinda Gates, montre que si on avait déroulé une vaccination sur toutes les personnes vulnérables à travers le monde on aurait pu avoir une diminution des décès liés à la Covid de 66%. Le fait de privilégier la vaccination dans les pays à revenu élevé, le bénéfice en termes de décès évités ne serait que de 33% au global. Cela a un effet domino d’une façon générale sur d’autres facteurs comme la malnutrition, le VIH, le paludisme, les vaccinations d’autres pathologies, sur les quelles on a pris un retard énorme évalué à 20 ans. Or l’aide au développement est payée par les pays occidentaux. C'est un manque de cohérence car ne pas comprendre la nécessité de l’équité vaccinale aujourd’hui c’est ne pas comprendre le prix à payer demain.

Pourquoi cette équité vaccinale n’est-elle pas mise en place ?



C’est un problème de cohérence temporelle. Tout le monde est d’accord sur ce qu’il faudrait faire. On est d’accord pour le faire demain, après-demain, voire la semaine prochaine. Mais de là à le faire ici et maintenant… Or l’effort est à faire maintenant.

Car les conséquences se feront sentir également sur d’autres terrains que celui sanitaire. Ce que nous sommes en train de vivre avec la diplomatie du vaccin, c’est le meilleur moyen pour faire imploser en vol les accords de Paris sur le climat et pour la COP 26 (la prochaine conférence sur le climat qui devrait se dérouler en novembre 2021, à Glasgow n.d.l.r). Les pays en voie de développement demandent la levée des droits sur la propriété intellectuelle des brevets des nouvelles technologies pour les énergies renouvelables car sans ces brevets ils ne peuvent développer une technologie à bas coût et produire une énergie non carbonée. Ils continuent donc à avoir une industrie carbonée et ne pourront pas diminuer les émissions de gaz à effet de serre car ils n’en n’ont pas les moyens. De quoi vont se souvenir ces pays quand on leur demandera cet effort ?

Le nationalisme vaccinal ne permet pas de mettre fin à une pandémie.Dr. Anne Sénéquier

A l’échelle mondiale, l’inégalité d’accès aux vaccins anti-Covid entre pays riches et pays pauvres "se creuse" et devient "grotesque" accusait le 22 mars le chef de l’OMS Tedros Ghebreyesus. "En janvier, j’ai déclaré que le monde était au bord d’un échec moral catastrophique […]. Nous avons les moyens d’éviter cet échec, mais il est choquant de constater à quel point peu de choses ont été faites pour l’éviter."



C'est tout le contraire qui se produit. Or le nationalisme vaccinal ne permet pas de mettre fin à une pandémie. Tant que la fabrication et la distribution des vaccins seront assujetties à des priorités basées sur le paiement, nous ne ferons que courir après la pandémie. D’autant plus que laisser les personnes vulnérables du monde entier se faire contaminer par le Covid-19 est le meilleur moyen de voir émerger de nouveaux variants potentiellement résistants aux vaccins actuels et qui ne manqueront pas de revenir ranimer l’épidémie dans les pays déjà vaccinés.



Relire :